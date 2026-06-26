Las personas mayores LGTBI+ reivindican envejecer con visibilidad y libertad: "Continúa enfrentándose a discriminación, invisibilidad, soledad y vulnerabilidad"

Cuando se piensa en el colectivo LGTBI, a veces se comete el error de fijarse solo en los jóvenes, olvidando a los de mayor edad que forman parte de él. Así, las personas mayores LGTBI+ reivindican su derecho a envejecer con dignidad, libertad y reconocimiento, sin renunciar a exponer la propia identidad por miedo al rechazo.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), la Fundación 26 de Diciembre y HelpAge International España han reclamado políticas públicas que incorporen de forma efectiva la diversidad sexual y de género en los ámbitos del envejecimiento, los cuidados, la salud y la atención a la dependencia.

Las tres entidades hacen un llamamiento para situar en el centro del debate público la realidad de las personas mayores LGTBI+, "una generación que contribuyó decisivamente a la conquista de libertades y derechos y que, sin embargo, continúa enfrentándose a situaciones de discriminación, invisibilidad, soledad y vulnerabilidad social", exponen en un comunicado conjunto.

Recuerdan que muchas personas mayores LGTBI+ crecieron en contextos de persecución, patologización o condena social, y esa experiencia vital sigue condicionando hoy su relación con las instituciones, los entornos de convivencia y los servicios de cuidados.

La celebración del Orgullo no es solo para los jóvenes

Además, las entidades inciden en que la celebración del Orgullo no puede leerse únicamente desde referentes jóvenes y visibles: "La asociación casi exclusiva entre diversidad sexual y juventud invisibiliza a las personas mayores LGTBI+, reduce su presencia en el debate público y dificulta que sus necesidades específicas sean tenidas en cuenta en las políticas de igualdad, diversidad o envejecimiento", concluyen.