13 productos de cosmética y maquillaje que funcionan y cuestan menos de 20 euros
13 productos de cosmética y maquillaje que funcionan y cuestan menos de 20 euros

Todos están recomendados por dermatólogos, farmacéuticos o maquilladores. 

  Bálsamo Cicaplast de La Roche PosayEs uno de los productos más vendidos del mercado por sus propiedades reparadoras, calmantes y nutritivas. Es especialmente útil para cuidar rojeces o quemaduras y puedes comprarlo en cualquier farmacia por aproximadamente 10 euros. LA ROCHE POSAY
  Máscara de pestañas Lash Sensational de MaybellineNo es casualidad que sea una de las que más triunfan ya que consigue dejar unas pestañas negras, rizadas y separadas. Además, está enriquecida con aceite de rosa mosqueta. Su precio oscila entre los 8 y 10 euros.MAYBELLINE
  Mascarilla de colágeno de BiodanceEsta mascarilla viral tiene el visto bueno de los farmacéuticos por su formulación con colágeno, ácido hialurónico y probióticos que consiguen hidratar y reafirmar la piel. Se recomienda dejarla actuar cuatro horas y cuesta 4,95 euros.
  Agua micelar Sensibio H2O de BiodermaEs una de las más recomendadas por los dermatólogos para la limpieza facial, especialmente en pieles sensibles. Medio litro suele costar alrededor de nueve euros en farmacias y también se venden en pack de dos por menos de 20 euros.BIODERMA
  Perfilador de labios soft&precise de EssenceEste perfilador es suave, fácil de utilizar y tiene mucha pigmentación. Por eso es un superventas que está disponible en diez tonos diferentes. Cuesta 1,29 euros.ESSENCE
  Protector solar Relief Sun Rice Probiotics de Beauty of JoseonEs viral y los expertos lo avalan. Esta protección coreana es ligera, ayuda a calmar la piel y deja un glow instantáneo. Su precio ronda los 15 euros.MIIN
  Corrector True Skin High Cover de CatriceUn básico en cualquier neceser, este corrector siempre aparece en las listas de mejores productos relación calidad precio porque aporta cobertura durante todo el día sin resecar gracias a su compuesto con ácido hialurónico. Puedes comprarlo por 4,69 euros.CATRICE
  Limpiador Control Imperfecciones de CeraveEspecialmente indicado para pieles con tendencia acneica, este limpiado contiene ácido salicílico que ayuda a eliminar puntos negros o células muertas. Su precio ronda los 9 euros.CERAVE
  Champú en seco de BatistePara esos días en los que el pelo apelmazado necesita una ayuda, el champú en seco de Batiste refresca, aumenta el volumen y mantiene la textura del cabello. El formato original es el más vendido pero hay diferentes variantes según las necesidades. Cuesta 2,99 euros.
  Tónico exfoliante con ácido glicólico de The OrdinaryEste acido es uno de los exfoliantes más utilizados y esta loción multifunción es perfecta para utilizar en el cuerpo para eliminar pequeños granitos y células muertas. Puede comprarse por entre 7 y 9 euros.THE ORDINARY
  Lipstick 503 de 3InaEste labial mate de larga duración contiene manteca de karité para mantener la hidratación en los labios sin afectar al resultado. Es el producto estrella de la marca y está disponible en 42 tonos. Puedes comprarlo por 15,95 euros.
  Crema reparadora Cicalfate+ de AvèneUna crema de fondo de armario que sirve para reparar y calmar las pieles más sensibles e irritadas y es especialmente útil con la llegada del invierno, cuando la barrera cutánea puede verse comprometida. Se vende en cualquier farmacia por menos de 10 euros.AVENE
  Aquaphor SOS Regenerador Labial de EucerinRepara los labios agrietados desde su primera aplicación con un alivio inmediato. Es uno de los bálsamos más vendidos del mercado gracias a su formulación y cuesta menos de 7 euros.EUCERIN
Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 