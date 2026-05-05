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Aja Barber, experta en moda sostenible: "Nadie debería llevar ropa hecha en talleres de explotación, ni la mujer del secretario de Defensa de EEUU ni tus amigos"
Moda y Belleza
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Aja Barber, experta en moda sostenible: "Nadie debería llevar ropa hecha en talleres de explotación, ni la mujer del secretario de Defensa de EEUU ni tus amigos"

“En general, nuestra sociedad debería tomarlo en serio”, denuncia.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (izquierda), y su esposa, Jennifer Rauchet, asisten a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton en Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y su esposa, Jennifer Rauchet, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.Getty Images

El pasado 25 de abril, en una noche pensada para la política y el espectáculo mediático en Washington, un vestido terminó robándose el foco. Jennifer Rauchet, esposa del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, apareció en la cena de corresponsales de la Casa Blanca con un diseño rosa que muchos en redes no tardaron en comparar con modelos de bajo coste de Shein o Temu. Lo que parecía una simple elección de vestuario, acabó abriendo un debate mucho más amplio sobre consumo.

En cuestión de horas, varios críticos de moda comenzaron a señalar la contradicción entre el discurso nacionalista del entorno de Hegseth y el uso de una prenda asociada a la ultrarrápida producción textil china. Un tema de conversación que derivó hacia un terreno más incómodo: las condiciones en las que se fabrica esa ropa que llega al consumidor a precios bajos, así como la realidad de quienes la producen, atrapados en una cadena que abarata costes a base de precariedad.

Es ahí donde voces como la de Aja Barber recuerdan que, detrás de cada ganga, suele haber una historia que rara vez se cuenta. "Nadie debería llevar ropa hecha en talleres de explotación, ni la mujer del secretario de Defensa de EEUU ni tus amigos", asegura la experta en moda en declaraciones recogidas por The Guardian, que lleva años denunciando que la moda rápida se sostiene sobre salarios bajos, opacidad y una cadena global de producción que casi nunca paga el coste real de una prenda.

Una responsabilidad colectiva

Aja Barber defiende que llamar “asequible” a un vestido no dice nada si esa rebaja se consigue a costa de otras personas. La supuesta asequibilidad de la moda rápida solo existe para quien compra, ya que para el trabajador textil, para el agricultor del algodón y para el planeta sale carísimo. También defiende que el problema no se resuelve solo con decisiones individuales, sino que hace falta regulación, presión pública y menos consumo impulsivo.

En este caso, el foco no debería quedarse en la anécdota ni en el partido político de quien lleva el vestido. “Sus crímenes son muchos y usar un vestido fabricado en talleres clandestinos es uno de ellos”, denuncia la experta sobre Jennifer Rauchet, pero su advertencia va más allá de lo individual. “En general, nuestra sociedad debería tomarlo en serio, incluso cuando no se trata de alguien que trabaja en una dictadura fascista”, defiende apuntando a una responsabilidad colectiva.

La moda siempre se ha usado como arma política: unas veces para castigar a figuras de izquierdas por vestir “demasiado caro” y otras para celebrar la supuesta modestia de quienes llevan prendas baratas. Barber dice que en ese juego se borra a la parte más invisible de la cadena: las trabajadoras y trabajadores que hacen posible que una prenda cueste 40 dólares, o incluso menos.

En la era de Shein, Temu y el consumo exprés, donde la ropa se compra casi con la misma rapidez con la que se descarta, el debate va mucho más allá de un vestido viral o de quién lo lleva. “Nuestra sociedad mejoraría enormemente si la gente dejara de ser tan tacaña. Esto no debe confundirse con la pobreza”, reflexiona Aja Barber, proponiendo un cambio de mentalidad en nuestra relación con el precio y el valor de lo que vestimos.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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