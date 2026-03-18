Zendaya lo dice todo sobre las noticias de su boda al recuperar el vestido que llevó en los Oscar 2015

Los rumores de boda entre Zendaya y Tom Holland llevan semanas copando titulares después de que el estilista de la intérprete Law Roach diese la exclusiva a un periodista en la alfombra roja con un "te la perdiste" en los premios Access Hollywood.

La pareja, que dejó entrever el pasado año su compromiso gracias al anillo de la actriz y a una fuente cercana a la pareja, no ha confirmado ni desmentido la noticia. Ni tampoco se habían pronunciado. Hasta ahora.

Después de dejarse ver en varias ocasiones de blanco y lo que parece una alianza de boda, la actriz de Euphoria ha acudido este martes a la premiere de The Drama —una película donde, casualidades de la vida, encarna a una novia que pasará por el altar junto a Robert Pattinson—, de nuevo inmaculada recuperando un diseño de Vivienne Westwood que ya lució en la gala de los Oscar de 2015 y luciendo de nuevo lo que parece un anillo de boda.

Allí, ante las preguntas de Variety sobre por qué ha recuperado este aclamado look, Zendaya ha respondido en referencia a una conocida tradición nupcial en Estados Unidos: "Recordé el dicho: 'Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul'. Así que, este es mi algo viejo. Pensé en recuperarlo y darle una nueva vida".

Sus palabras tomaron también Roach para compartir el estilismo de la actriz en sus stories de Instagram, donde publicó una imagen de los Oscar de 2015 de Zendaya con el diseño blanco de Westwood con el mensaje: "Algo viejo".

La contundente respuesta de la actriz ante las imágenes generadas por IA de su boda

Con motivo de esta película, la actriz acudió este lunes al programa de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel Live!, donde el presentador bromeó con ella sobre los rumores y noticias de su boda que han circulado en las últimas semanas. "¿En serio? No he visto nada", bromeó Zendaya entre risas.

Kimmel también le preguntó a la actriz si había podido ver las imágenes generadas por IA que simulaban distintos momentos de su boda: desde su paso por el altar a la fiesta posterior con numerosas celebrities invitadas, como Robert Downey Jr, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Jake Gyllenhaal, que llevan semanas circulando en redes sociales.

"Mucha gente se ha dejado engañar por ellas", señaló Zendaya y recordó que no solo fans o personas ajenas a ella se habían creído las imágenes, sino también personas cercanas a su entorno.

"Mientras estaba por ahí, en mi día a día, la gente me decía: '¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!'. Y yo les respondía: 'Cariño, son hechas con IA. No son reales", recordó e incluso añadió que hubo quien se molestó al ver las imágenes y que ella no les hubiera invitado a la celebración.

Holland y Zendaya se conocieron rodando Spider-Man en 2016, cuando ella daba vida a MJ, y pocos meses después comenzaron los rumores de relación entre ambos. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando se hizo pública su relación al ser fotografiados besándose en un coche.