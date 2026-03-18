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Zendaya lo dice todo sobre las noticias de su boda al recuperar el vestido que llevó en los Oscar 2015
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Zendaya lo dice todo sobre las noticias de su boda al recuperar el vestido que llevó en los Oscar 2015

La actriz, que acudió a la premiere de 'The Drama', también se pronunció sobre las imágenes generadas por IA de su supuesto enlace.

Marina Prats
Marina Prats
Zendaya en la premiere de 'The Drama'.
Zendaya en la premiere de 'The Drama'.Michael Buckner

Los rumores de boda entre Zendaya y Tom Holland llevan semanas copando titulares después de que el estilista de la intérprete Law Roach diese la exclusiva a un periodista en la alfombra roja con un "te la perdiste" en los premios Access Hollywood. 

La pareja, que dejó entrever el pasado año su compromiso gracias al anillo de la actriz y a una fuente cercana a la pareja, no ha confirmado ni desmentido la noticia. Ni tampoco se habían pronunciado. Hasta ahora.

Después de dejarse ver en varias ocasiones de blanco y lo que parece una alianza de boda, la actriz de Euphoria ha acudido este martes a la premiere de The Drama —una película donde, casualidades de la vida, encarna a una novia que pasará por el altar junto a Robert Pattinson—, de nuevo inmaculada recuperando un diseño de Vivienne Westwood que ya lució en la gala de los Oscar de 2015 y luciendo de nuevo lo que parece un anillo de boda.

Allí, ante las preguntas de Variety sobre por qué ha recuperado este aclamado look, Zendaya ha respondido en referencia a una conocida tradición nupcial en Estados Unidos: "Recordé el dicho: 'Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul'. Así que, este es mi algo viejo. Pensé en recuperarlo y darle una nueva vida". 

Sus palabras tomaron también Roach para compartir el estilismo de la actriz en sus stories de Instagram, donde publicó una imagen de los Oscar de 2015 de Zendaya con el diseño blanco de Westwood con el mensaje: "Algo viejo".

La contundente respuesta de la actriz ante las imágenes generadas por IA de su boda

Con motivo de esta película, la actriz acudió este lunes al programa de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel Live!, donde el presentador bromeó con ella sobre los rumores y noticias de su boda que han circulado en las últimas semanas. "¿En serio? No he visto nada", bromeó Zendaya entre risas.

Kimmel también le preguntó a la actriz si había podido ver las imágenes generadas por IA que simulaban distintos momentos de su boda: desde su paso por el altar a la fiesta posterior con numerosas celebrities invitadas, como Robert Downey Jr, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Jake Gyllenhaal, que llevan semanas circulando en redes sociales. 

"Mucha gente se ha dejado engañar por ellas", señaló Zendaya y recordó que no solo fans o personas ajenas a ella se habían creído las imágenes, sino también personas cercanas a su entorno.

"Mientras estaba por ahí, en mi día a día, la gente me decía: '¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!'. Y yo les respondía: 'Cariño, son hechas con IA. No son reales", recordó e incluso añadió que hubo quien se molestó al ver las imágenes y que ella no les hubiera invitado a la celebración.

Holland y Zendaya se conocieron rodando Spider-Man en 2016, cuando ella daba vida a MJ, y pocos meses después comenzaron los rumores de relación entre ambos. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando se hizo pública su relación al ser fotografiados besándose en un coche.

Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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