De Rossy de Palma a Diane Kruger: Zara reúne a un reparto de lujo para su corto de Navidad

Es cada vez más habitual que las grandes firmas de moda produzcan cortometrajes para potenciar su imagen y Zara, a pesar de no ser una marca de lujo, hace años que acostumbra a ofrecer a sus seguidores proyectos audiovisuales al más alto nivel. Esta Navidad no iban a ser menos.

La firma de Inditex presentó en la noche del jueves su nuevo corto navideño, Le Dîner, dirigido por Santos Bacana y Rogelio González y producido por Little Spain, la compañía cofundada por C. Tangana. El filme, de 16 minutos, une moda y cine con un reparto de lujo encabezado por Rossy de Palma, que encarna a la jefa de sala de un elegante restaurante madrileño en el que un grupo de comensales se reúne para celebrar una velada de lujo.

Entre los nombres de los invitados están estrellas como Diane Kruger, nuevos rostros de Hollywood como el británico Damson Idris o Dylan Penn, hija de Sean Penn y Robin Wrigh. A ellos se les une en medio de la cena un invitado inesperado interpretado por el actor francés Vincent Cassel.

La velada tiene un giro cuando los comensales se quedan atrapados por una nevada hasta el amanecer. Los invitados pasan la noche juntos acompañados por la melodía del pianista de jazz Chucho Valdés, que también hace una aparición en el corto, rodado en el Casino de Madrid.

Cuando llega la mañana, Vincent Cassel abandona el restaurante y observa a una pareja esquiando hacia la Puerta del Sol en una estampa que recuerda inevitablemente a las escenas que dejó Filomena.

No es la primera vez que Zara, que ha reclutado a fotógrafos de la talla de Steven Meisel o Craig McDean para sus campañas, lanza un corto navideño. Ya lo hizo en 2021, cuando contó con el cineasta Luca Guadagnino para rodar un filme en un hotel de lujo en St. Moritz que ya dejaba claro la senda que iba a seguir la firma de Inditex.

Le Dîner puede verse tanto en la web de la firma como en su canal de YouTube.