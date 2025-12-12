Ningún artista español se acerca, ni de lejos, a lo que ha dicho Demi Lovato de Rosalía

Rosalía se ha convertido en el nombre propio de finales de 2026. La artista catalana está rompiendo todos los récords con la salida de Lux, su nuevo disco, y más recientemente con la venta de entradas de su gira, que tendrá lugar en 2026 y que en España pasará sólo por Madrid y por Barcelona.

Para los que no lo sepan: Rosalía estará los días 30 de marzo, 1, 2, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena de Madrid y los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Además del público, numerosos rostros conocidos han hablado de Rosalía y de su disco, la última en hacerlo ha sido la artista norteamericana Demi Lovato, estrella infantil de Disney y conocida por salir en míticas series infantiles como Disney Channel Camp Rock, en 2008.

"Es brillante"

Lovato no ha tenido más que palabras positivas para Rosalía, de hecho, nadie en España en el mundo de la músico ha tenido palabras tan buenas para ella como la cantante de Albuquerque.

"Es muy bueno. Es brillante. Rosalía es brillante. Es una genio. El álbum es fenomenal", ha empezado diciendo. Sobre si siente celos por los sonidos y si piensa "ojalá haberlo hecho yo" ha dicho que " puede que un poco".

"Este álbum es tan bueno que me dan ganas de dejar la música. Cuando lo escuché, pensé: 'Quizás sea así de profundo', quizá mi próximo álbum tenga que ser así de profundo. Escucharlo me hace querer superarme como artista", ha dicho con sinceridad Lovato en una entrevista en directo para TikTok in the mix desde el canal oficial de TikTok con Jack Coyne.

Pero Lovato no ha sido la única en hablar bien de Rosalía fuera de España. La coach vocal Beth Roars, conocida en redes sociales por sus análisis musicales, llegó hasta la actuación de Rosalía en El show de Jimmy Kimmel, donde cantó La Perla.

En una publicación en TikTok, Beth Roars prácticamente no habla porque simplemente reacciona con la cara. En texto sí que dejó un breve comentario que dice: "La Perla de Rosalía en el show de Jimmy Kimmel. No esperaba esto. Después de escuchar a Berghain, pensé que esto iba a ser totalmente salvaje y honestamente, ¡lo fue!".