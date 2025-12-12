Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El mítico 'Chuky de Cieza', leyenda en YouTube, reaparece casi 20 años después muy cambiado y con un mensaje potente
Virales
Virales

El mítico 'Chuky de Cieza', leyenda en YouTube, reaparece casi 20 años después muy cambiado y con un mensaje potente

Su "como te enganche, te voy a enganchar bien enganchao" es historia de internet.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
youtube
Un momento del famoso vídeo del Chuky de Cieza.YOUTUBE

Corría el año 2006, con un YouTube todavía en pañales, cuando un vídeo irrumpía con toda su fuerza convirtiéndose en uno de los primeros fenómenos virales de la plataforma. Su protagonista era Francisco Manuel Sánchez Romero, el llamado Chuky de Cieza, cuyo rostro de hace casi 20 años es un absoluto clásico de internet.

En el vídeo, aquel joven murciano pronunciaba a las puertas de la discoteca Central algunas frases que han pasado a la historia. Por ejemplo: "Como te enganche, te voy a enganchar bien enganchao".  "Cristian, que te comiste 10 pastillones y no me diste ni media", decía también.

Pasó el tiempo y no se volvió a saber mucho más de aquel joven, más allá de que había montado un grupo de rock-metal llamado La esencia de Chucky. Ahora, el Diario La Verdad ha hablado con él, que ha lanzado algunos mensajes potentes. 

"Ver el vídeo me sigue generando todavía un poco de gracia porque es un vídeo muy gracioso y a su vez también me genera un poco de frustración", admite antes de recordar que aquello "cogió un volumen de repercusión que llegó a ser hasta agresivo" hacia él.

"El camino de la evolución, el de la mejora espiritual"

"Vivimos en un mundo de ignorantes. Entonces, el ignorante no suele respetar mucho al prójimo", admite antes. Y lanza un mensaje a sus seguidores: "Tienen que seguir ese camino. El camino del Chucky de Cieza es el camino de la verdad. El camino de la evolución, el de la mejora espiritual. Ese es el auténtico camino que debe seguir el ser humano".

"El poder predicar con la sabiduría que nos ha brindado el fracaso", asegura Francisco Manuel Sánchez Romero, que así es como se llama realmente el Chucky de Cieza, que recuerda que aquel mismo día le multaron por conducir ebrio.

El "bombazo" llegó en 2010

El protagonista rememora que el "bombazo" viral verdadero llegó en 2008 porque "salió en televisión" sin su permiso. "Son frases míticas porque en esa espontaneidad, en ese directo, en esa ida de olla en un parking rodeado de los mejores de cada pueblo, te salen estas frases tan fantásticas y tan improvisadas...".

En cualquier caso, asegura que el vídeo original no está en YouTube y que tenía 50 millones de reproducciones en 2010. Y afirma que aquel día no había consumido drogas: "Yo en aquella época no consumía drogas porque en esa época estaba haciéndome análisis, pero cuando llevas un jamacuco de alcohol o lo que sea y estás en una discoteca la gente asocia a que esa sustancia es la que llevas en el cuerpo". 

"Me echaron del instituto y me apunté al graduado nocturno, saqué buenas notas, me saqué el graduado de la ESO y seguidamente me apunté al acceso a la universidad y me saqué hasta mis estudios superiores", explica. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 