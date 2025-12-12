El mítico 'Chuky de Cieza', leyenda en YouTube, reaparece casi 20 años después muy cambiado y con un mensaje potente

Corría el año 2006, con un YouTube todavía en pañales, cuando un vídeo irrumpía con toda su fuerza convirtiéndose en uno de los primeros fenómenos virales de la plataforma. Su protagonista era Francisco Manuel Sánchez Romero, el llamado Chuky de Cieza, cuyo rostro de hace casi 20 años es un absoluto clásico de internet.

En el vídeo, aquel joven murciano pronunciaba a las puertas de la discoteca Central algunas frases que han pasado a la historia. Por ejemplo: "Como te enganche, te voy a enganchar bien enganchao". "Cristian, que te comiste 10 pastillones y no me diste ni media", decía también.

Pasó el tiempo y no se volvió a saber mucho más de aquel joven, más allá de que había montado un grupo de rock-metal llamado La esencia de Chucky. Ahora, el Diario La Verdad ha hablado con él, que ha lanzado algunos mensajes potentes.

"Ver el vídeo me sigue generando todavía un poco de gracia porque es un vídeo muy gracioso y a su vez también me genera un poco de frustración", admite antes de recordar que aquello "cogió un volumen de repercusión que llegó a ser hasta agresivo" hacia él.

"El camino de la evolución, el de la mejora espiritual"

"Vivimos en un mundo de ignorantes. Entonces, el ignorante no suele respetar mucho al prójimo", admite antes. Y lanza un mensaje a sus seguidores: "Tienen que seguir ese camino. El camino del Chucky de Cieza es el camino de la verdad. El camino de la evolución, el de la mejora espiritual. Ese es el auténtico camino que debe seguir el ser humano".

"El poder predicar con la sabiduría que nos ha brindado el fracaso", asegura Francisco Manuel Sánchez Romero, que así es como se llama realmente el Chucky de Cieza, que recuerda que aquel mismo día le multaron por conducir ebrio.

El "bombazo" llegó en 2010

El protagonista rememora que el "bombazo" viral verdadero llegó en 2008 porque "salió en televisión" sin su permiso. "Son frases míticas porque en esa espontaneidad, en ese directo, en esa ida de olla en un parking rodeado de los mejores de cada pueblo, te salen estas frases tan fantásticas y tan improvisadas...".

En cualquier caso, asegura que el vídeo original no está en YouTube y que tenía 50 millones de reproducciones en 2010. Y afirma que aquel día no había consumido drogas: "Yo en aquella época no consumía drogas porque en esa época estaba haciéndome análisis, pero cuando llevas un jamacuco de alcohol o lo que sea y estás en una discoteca la gente asocia a que esa sustancia es la que llevas en el cuerpo".

"Me echaron del instituto y me apunté al graduado nocturno, saqué buenas notas, me saqué el graduado de la ESO y seguidamente me apunté al acceso a la universidad y me saqué hasta mis estudios superiores", explica.