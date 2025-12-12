El PSOE niega haber querido tapar las denuncias por acoso contra Salazar: "No se borraron. El sistema las oculta a los 90 días de forma automática"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha pedido este viernes perdón a las mujeres que denunciaron a Paco Salazar por acoso después de admitir que no hubo una buena "comunicación" posterior con ellas. "No hemos estado a la altura de lo que necesitaban. Nunca debió ser así. Tomar la decisión de interponer una denuncia no es fácil, por eso les doy las gracias por su valentía. Ese valor merece una respuesta en consecuencia. Asumo el compromiso de solventar los fallos, para que ninguna otra persona sienta dudas sobre las garantías del proceso", ha dicho. Además, ha subrayado que ni ella ni nadie del PSOE "ha intentado tapar o encubrir algún caso".

En una rueda de prensa en Ferraz, Torró ha asegurado que el partido ha estado trabajando sobre estas denuncias "en todo momento", aunque "la interacción" con las víctimas no se hiciera bien. "Las denuncias no se borraron. Pasados 90 días, el sistema las oculta para extremar la garantía de la protección de datos. Es un procedimiento que el sistema hace de manera automática con estas denuncias", ha justificado sobre las informaciones que señalaban que el PSOE las había borrado de sus sistemas.

"Una falta muy grave"

Torró también ha dicho que el órgano contra el acoso ha emitido un informe con conclusiones, pero que no puede desarrollar de forma pública al ser confidencial. Pero sí impedirán a Salazar que pueda volver a darse de alta como afiliado o simpatizante después de considerar que sus "conductas impropias" suponen una falta muy grave, según los estatutos federales.

Sin embargo, el PSOE no va a acudir a la fiscalía para denunciar este caso y se dedicará únicamente a brindar apoyo jurídico a las víctimas que sí quieran dar este paso. "El PSOE determina que las mujeres denunciantes que quieran emprender acciones legales contarán con todo el respaldo jurídico para ello, de la misma manera que respetamos a aquellas que no quieran acudir a la vía jurisdiccional. También les acompañaremos en todo aquello que necesiten", ha señalado la secretaria de Organización. Y sobre Antonio Hernández, como posible conocedor de los hechos, se le ha abierto un expediente informativo "con el propósito de recabar la información necesaria". Hernández fue apartado de forma fulminante por Pedro Sánchez al entender que podría ser conocedor de los hechos denunciados por las mujeres al tratarse de una persona cercana a Salazar.

"Faltar el respeto a las mujeres y sostener comportamientos machistas es incompatible con ser socialista. Quien crea que esto sólo atañe al PSOE, no ha entendido nada. Una vez más, seremos las mujeres quienes marcaremos el paso. El PSOE va a ser implacable en el ámbito orgánico, pero también para poner mecanismos para derribar esta realidad", ha señalado.

Por este motivo, Torró ha anunciado que el PSOE va a reforzar la acción contra el acoso "con más apoyo jurídico especializado" y se van a desarrollar "campañas formativas sobre este protocolo a toda la organización, militancia y cargos públicos".

"El feminismo nos da lecciones a diario. La diferencia con otros es que el PSOE aprende de los errores y actúa en consecuencia. No vamos a escatimar en recursos para acometer las mejoras que este protocolo necesita. Pero es imprescindible que el resto de partidos entiendan que esto nos concierne a todos. Lo que no vamos a permitir son lecciones de quienes niegan la violencia machista y recortan los derechos de las mujeres allí donde gobiernan", ha finalizado.