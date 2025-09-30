De una camiseta diseñada por Almodóvar hasta un Labubu: la colección de Zara para celebrar su 50º aniversario

Zara sigue dándolo todo para celebrar su 50º aniversario. Después de organizar varios eventos en A Coruña para conmemorar la apertura de la primera tienda de la firma o colaborar con fotógrafos para Steven Meisel para un vídeo con 50 supermodelos, ahora el buque insignia de Inditex da un paso más con una nueva colección.

El nuevo proyecto se llama 50 pieces, 50 creators y, como su nombre indica, se trata de una colaboración con 50 personalidades del mundo de la moda, cultura o entretenimiento a las que Zara ha invitado para diseñar una pieza.

La lista de nombres difícilmente se puede mejorar y entre las estrellas que han diseñado para Zara están Pedro Almodóvar, con una camiseta que utiliza la estética de Mujeres al borde un ataque de nervios, Volver o La piel que habito; Rosalía, que ha diseñado un sofá blanco de pelo o el arquitecto Norman Foster, que ha creado dos maletines para la colección.

La camiseta de Almodóvar ZARA

Tampoco faltan los grandes diseñadores del lujo como Pierpaolo Piccioli, que ha creado una tabla de surf en el rosa fucsia que popularizó en su etapa en Valentino; Philip Tracey que ha trabajado para crear uno de sus míticos sombreros; o Anna Sui que ha recreado una pieza de archivo, al igual que Narciso Rodríguez, que ya había trabajado con Zara.

Vestido de Anna Sui para Zara ZARA

En la colección también están presentes las supermodelos como Kate Moss, Naomi Campbell, Linda Evangelista o Cindy Crawford, ni los cineastas como Luca Guadagnino. En la colección hay incluso hasta un Labubu, diseñado por su creador, Kasing Lung, o un transportín para mascotas creado por Steven Meisel.

El Labubu de Kasing Lung para Zara ZARA

La colección se presentará durante varios días de esta semana en un espacio efímero en la Avenue Georges V en el marco de la Semana de la Moda de París y estará disponible en tiendas seleccionadas y online a partir del próximo lunes 6 de octubre.

Todos los beneficios que se recauden con las ventas de la colección se destinarán a la ONG Women’s Earth Alliance, que trabaja para impulsar el liderazgo femenino en causas medioambientales. Además, cada uno de los invitados a colaborar en la colección seleccionará una organización a la que la firma de Inditex donará 20.000 euros.