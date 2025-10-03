Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
De la chaqueta torera al impactante tocado negro: la semana grande de 'looks' de Rosalía en París
La 'motomami' está arrasando con sus apariciones en la semana de la moda. 

  En el desfile de Julie KegelsLa cantante hizo su primera aparición este lunes para asistir al desfile, llamando la atención al aparecer con las axilas decoloradas y un conjunto de top halter con una falda de grandes aberturas. Getty Images
  Detalle de la manicura Rosalía ha vuelto a expresarse a través de sus uñas, luciendo una manicura de la cuelga una cruz y que ha despertado todo tipo de teorías entre sus fans, que creen que es una pista de su nuevo disco.GTRES
  Con maxigafas y abrigo de peloVolviendo a su hotel, la artista dejó su segundo look de la semana, de nuevo de blanco y con una chaqueta corta de pelo.GTRES
  Las gafas, protagonistasRosalía volvió a hacer suyo eso de "the look is with the shades" y dejó todo el protagonismo a las maxigafas.GTRES
  En Dior, de blanco impolutoLa motomami ha sido una de las primeras personas en lucir los diseños de Jonathan Anderson para Dior, eligiendo un diseño etéreo en blanco.Pascal Le Segretain/Getty Images
  Detalle del 'look' de DiorRosalía posó para los fotógrafos con las gafas de sol negras que completaban el estilismo y moviendo las capas plisadas del vestido.Pietro D'Aprano/Getty Images
  La Rosalía, versión goyescaLa artista sorprendió con otro 'look' de inspiración goyesca recogiendo su melena negra en una redecilla.GTRES
  La chaqueta torera reiventadaLa otra protagonista del conjunto fue la chaqueta torera en tono rosado, creada a partir de zapatillas de ballet.GC Images
  Con un vestido lencero de Palomo recién salido del hornoRosalía eligió una prenda de la firma que se presentó hace unas semanas en Madrid, en la colección de primavera 2026, para acudir a un evento de 50º aniversario de Zara.GTRES
  Todo el protagonistmo al tocadoRosalía impactó con un tocado negro elaborado por Vivas Carrión para Palomo.GTRES
  Blanco, pelo y transparencias en SchiaparelliLa artista volvió de nuevo al blanco con un vestido ajustado con transparencias de Schiaparelli que combinó con un abrigo de pelo.Marc Piasecki/Getty Images
  Rosalía, saludando al llegar al desfile de SchiaparelliRosalía recogió su melena en un moño despeinado y lució unos grandes pendientes de perlas para completar el look.Getty Images
Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 