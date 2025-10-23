Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Emma Stone recrea uno de los 'looks' más icónicos de Gwyneth Paltrow en los noventa
La actriz está en plena promoción de su nueva película, 'Bugonia'.

Emma Stone, en Nueva YorkGetty Images

Además de por su talento como actriz que la ha llevado a ganar dos Oscar, Emma Stone se ha convertido se ha convertido en una de las mujeres más fotografiadas de Hollywood por su buen gusto y su estilo. Junto a su estilista Petra Flannery, la protagonista de La La Land ha conseguido que las marcas se peleen por vestirla y muchos espectadores la esperen con ganas en las alfombras rojas. 

Este miércoles, la actriz ha vuelto a triunfar a su llegada al The Late Show with Stephen Colbert recreando uno de los looks más icónicos de los años noventa: el conjunto verde de Donna Karan que lució Gwyneth Paltrow en la película Grandes Esperanzas (1998). 

  Emma Stone, con el conjunto verdeGetty Images

Se trata de un conjunto formado por una falda de corte recto y una camisa verde  manzana de seda abrochada únicamente por un botón a la altura del pecho. El look representa a la perfección el estilo minimalista que triunfó en los noventa y que en los últimos años decenas de marcas han tratado de emular. 

Stone dejó todo el protagonismo a las prendas, combinándolas con unas sandalias negras de piel de Manolo Blahnik y unos pequeños pendientes de diamantes, prescindiendo de bolso y peinando su corte bob de manera natural. 

  Gwyneth Paltrow, en 'Grandes esperanzas'

En 2021, Paltrow rememoró en un vídeo para la revista Vogue las claves del éxito de ese look, que fue el estilismo estrella de la película, en la que según la propia actriz todo era verde. "Me acordé que Donna había hecho una colección muy verde y terminó siendo perfecto. Perfectamente noventero, elegante y perfecto para este personaje", relató la intérprete. 

"Es divertido que este look haya generado tanto y continúe teniendo tanta tracción", celebró la actriz, que lo describió como un conjunto "muy sexy". En la escena de Grandes Esperanzas en la que lleva el look, el personaje de Paltrow besa al de Ethan Hawke en medio de Nueva York. Un momento que Paltrow define como "un momento culminante de su carrera", en parte por el icónico conjunto. 

