Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Baldovi ve la audiencia que ha sacado Toni Cantó y su réplica es breve, pero suficientemente irónica y demoledora
Virales
Virales

Baldovi ve la audiencia que ha sacado Toni Cantó y su réplica es breve, pero suficientemente irónica y demoledora 

Se ha producido en X.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Joan Baldovi responde a las audiencias de Toni Cantó.
Joan Baldovi responde a las audiencias de Toni Cantó.Getty Images / À Punt

Toni Cantó sigue dando que hablar. El que fuera político de Ciudadanos, director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid y hasta tuviera un espacio televisivo en la cadena 7NN ha vuelto a ocupar titulares después del estreno de su nuevo programa en la televisión valenciana de À Punt. 

El también actor de series míticas como 7 vidas estrenó el pasado viernes su espacio, El Debat, y causo polémica en redes sociales. El tema que trataron en ese primer programa fue el de si el feminismo estaba en crisis o no.

Sin embargo, la audiencia no respaldo a Cantó y únicamente registró un 2,4% de cuota de pantalla con una media de escasos 19.000 espectadores. Además, en el minuto a minuto se puede ver como estuvo a partir de la medianoche con un 0,0% de share y en esa hora únicamente tuvo tres momentos destacados en los que llegó a acumular un 0,9% y dos 1,8%.

Que iba a haber respuestas y valoraciones a estos pobres datos de audiencia era algo que estaba claro desde el primer momento. Muchos usuarios no tardaron en valorarlos, pero estas reacciones también se dieron desde la clase política, especialmente la de la Comunidad Valenciana.

La reacción de Baldoví 

Joan Baldoví, el diputado de Compromís y número uno del partido, ha aprovechado su cuenta de X (la Twitter de toda la vida) para compartir un titular de El Plural donde se decía que "Toni Cantó fracasa en la televisión valenciana: 0% técnico de audiencia en parte de su estreno" y acompañarlo con estas palabras: "Suma y sigue".

De esta forma, Baldoví se ha querido acordar de los últimos fracasos que ha tenido el que fuera uno de los hombres más fuertes del periodo político en el que Ciudadanos tenía mayor apoyo en el Congreso de los Diputados.

Su tuit en pocas horas ha superado los 2.000 me gusta y ha sido compartido más de medio millar de veces. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 