Baldovi ve la audiencia que ha sacado Toni Cantó y su réplica es breve, pero suficientemente irónica y demoledora 

Toni Cantó sigue dando que hablar. El que fuera político de Ciudadanos, director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid y hasta tuviera un espacio televisivo en la cadena 7NN ha vuelto a ocupar titulares después del estreno de su nuevo programa en la televisión valenciana de À Punt.

El también actor de series míticas como 7 vidas estrenó el pasado viernes su espacio, El Debat, y causo polémica en redes sociales. El tema que trataron en ese primer programa fue el de si el feminismo estaba en crisis o no.

Sin embargo, la audiencia no respaldo a Cantó y únicamente registró un 2,4% de cuota de pantalla con una media de escasos 19.000 espectadores. Además, en el minuto a minuto se puede ver como estuvo a partir de la medianoche con un 0,0% de share y en esa hora únicamente tuvo tres momentos destacados en los que llegó a acumular un 0,9% y dos 1,8%.

Que iba a haber respuestas y valoraciones a estos pobres datos de audiencia era algo que estaba claro desde el primer momento. Muchos usuarios no tardaron en valorarlos, pero estas reacciones también se dieron desde la clase política, especialmente la de la Comunidad Valenciana.

La reacción de Baldoví

Joan Baldoví, el diputado de Compromís y número uno del partido, ha aprovechado su cuenta de X (la Twitter de toda la vida) para compartir un titular de El Plural donde se decía que "Toni Cantó fracasa en la televisión valenciana: 0% técnico de audiencia en parte de su estreno" y acompañarlo con estas palabras: "Suma y sigue".

De esta forma, Baldoví se ha querido acordar de los últimos fracasos que ha tenido el que fuera uno de los hombres más fuertes del periodo político en el que Ciudadanos tenía mayor apoyo en el Congreso de los Diputados.

Su tuit en pocas horas ha superado los 2.000 me gusta y ha sido compartido más de medio millar de veces.