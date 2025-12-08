La entrada en prisión de Ábalos hace daño: PP y Vox se afianzan tras una nueva caída del PSOE

La entrada en prisión preventiva del exministro y ex secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, hace daño. Así lo refleja la última encuesta del instituto 40dB. para el diario El País y la Cadena SER, con PP y Vox fuertes, afianzándose en sus posiciones y con una nueva caída del PSOE.

Mientras los populares suben medio punto en comparación con el barómetro anterior, el PSOE caería otro medio punto. Comparándolo con los resultados en las elecciones del 23 de julio de 2023, los socialistas caerían cuatro puntos, mientras que el partido de Alberto Núñez Feijóo también lo haría en dos puntos.

El que sigue creciendo es Vox. Su tendencia sigue al alza y la encuesta del instituto 40dB. apunta a que el partido de Santiago Abascal registraría una estimación de voto del 17,4%, lo que, de ser así, supondría un incremento de cinco puntos en comparación con los últimos comicios.

La marca política del agitador Alvise Pérez también ha vuelto a subir hasta alcanzar un 2,3% de estimación de voto. En la izquierda, Sumar se ha dejado un punto en el último mes, mientras que Podemos ha crecido siete décimas.

La encuesta refleja que el bloque que forman la derecha y la extrema derecha reuniría el 48,4% de los votos, sin contar con la formación de Alvise Pérez, que crecería hasta el 50,7%. Por su parte, el bloque de la izquierda sumaría el 37,2%.

El estudio, realizado entre el 27 de noviembre y 1 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo mandó a prisión a José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, también apunta a que los partidos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también verían reducido, en total, su apoyo en medio punto. Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC aglutinarían el 6,5%, respecto al 7% de 2023.

La encuesta también muestra que Vox es el partido que tiene al votante más fiel. Un 84,6% de sus apoyos de 2023 seguirían votándoles. En el PP, sería del 73,6%, y en el PSOE, del 70,5%. De hecho, la mayor fuga se produce entre los populares y Vox. Un 13,4% de los votos en las últimas generales pasaría a la formación de Santiago Abascal.