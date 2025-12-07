Esta es la ciudad española con un clima diferente en diciembre: calor en Navidad, sensación veraniega y temperaturas de hasta 22 grados

La Costa del Sol malagueña, Alicante, o Murcia... hay muchas ciudades en las que pensamos que son sinónimos de calor, pero la llegada del invierno no les libra del descenso de temperaturas. El pueblo más frío de España es Griegos, un municipio en la provincia de Teruel, que, a su vez, es el segundo más alto de España. Esta espectacular ubicación puede ser un beneficio para aquellos que quieran escapar del sofocante calor del verano. Pero, ahora, en Navidad, cuál es el destino idóneo para escapar del frío.

Aunque se puedan venir a la cabeza alguna ciudad insular, como Palma de Mallorca o Ibiza, la ciudad más calurosa de España en general, durante todo el año, es Sevilla, con una media anual de 19º C y la localidad de Montoro, en la provincia de Córdoba, donde en algunas ocasiones se han alcanzado los 47º C.

Pero en invierno, la cosa cambia, y tal y como apunta La Sexta en su versión digital, el título lo posee la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, "o más bien la isla en general". Se trata de uno de los escasos lugares en Europa donde hace calor en diciembre, con una temperatura máxima media de 22º C. De hecho, "Tenerife es, sin duda, uno de los destinos más visitados por turistas y viajeros tanto en verano como en invierno".

Por lo tanto, las 4 islas principales de las Islas Canarias son los destinos donde hace más calor en invierno: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El tiempo en el archipiélago poco tiene que ver con los campos castellanos. Los destinos de interior son más fríos y las temperaturas cuando se marchan las horas de sol descienden sensiblemente. Además, en la Costa del Sol se vive un tiempo más cercano al primaveral, con altas posibilidades de lluvias.