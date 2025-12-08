Johnny Logan, dos veces ganador de Eurovisión, deja muy clara su opinión sobre la marcha de España y varios países
En una entrevista en el programa 'This Week' de la radio pública irlandesa, el conocido como 'Mr. Eurovision' ha hablado con total sinceridad.
Si alguien sabe de Eurovisión, ese es Johnny Logan. El cantante y compositor australiano nacionalizado irlandés, dos veces de ganador del festival y una vez ganador como compositor y conocido como Mr. Eurovision, ha hablado con claridad sobre la marcha de España y varios países, incluido Irlanda, de la próxima edición tras incluir a Israel.
En una entrevista en el programa de la radio pública irlandesa This Week, el cantante ha reconocido que está "orgulloso" de la decisión que ha adoptado la cadena pública irlandesa.
"Realmente, creo que en este caso RTÉ definitivamente tomó la decisión correcta", ha asegurado, valorando positivamente la misma decisión adoptada por otros países, como Países Bajos, Eslovenia o España.
"No creo que se deba permitir que Israel se esconda bajo el paraguas de Eurovisión... que parezca que todo está bien, que todo sigue igual, porque no es así", ha defendido el dos veces ganador de Eurovisión.
Johnny Logan ha justificado que Eurovisión ha sido política cuando ha hecho falta, como ocurrió con Rusia, y reprocha que no se haya hecho lo mismo con Israel. "Cuando alguien como Donald Trump describe Gaza como un territorio inmueble, es espantoso. Tiene que llegar un punto donde se escuche una voz. No está bien", ha razonado.
"Lo hicieron con Rusia en Eurovisión... dicen que Eurovisión no es política pero la realidad es que cuando es necesario se vuelve política", ha explicado el compositor australiano nacionalizado irlandés.
Respecto a la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ha señalado que cree que "debería haber tomado una decisión con respecto a Israel, una decisión de eliminarlos del programa y quitarle esa decisión a cada país individualmente".
El cantante ha reiterado que apoya "al 100%" el rechazo de algunos países al festival y ha razonado que no se trata de un movimiento sobre "el pueblo israelí". "Se trata de las personas a cargo de Israel, los gobiernos que han estado tomando estas decisiones", ha añadido.