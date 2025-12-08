Marula, 49 años, tiene 100 serpientes en casa: "No hay que tenerles miedo. Es lo que intento enseñar a mis hijos y a mí misma"

Las mascotas más comunes suelen ser los perros y los gatos. Sin embargo, hay algunas personas que cuentan con otros animales, como cobayas, hurones o incluso con ejemplos más exóticos, como serpientes de pequeño tamaño. Muestra de ello es una mujer italiana de 49 años, la cual se ha hecho viral tras contar que vive con más de 100 serpientes, así como con perros, gatos, e incluso ponis.

En la parte baja se encuentran los perros, mientras que en la planta alta están el resto de animales, entre ellos más de cien serpientes de diversos tamaños, algunas más pequeñas y otras de cerca de tres metros de largo.

"Me reconocen por mi olor y mis movimientos. No me entrenan, pero te buscan, a su manera", asegura la mujer a un medio italiano, a quien se le conoce como la "señora de las serpientes". "Cuidar de seres vivos con necesidades básicas, pero rigurosas es como el yoga: me devuelve a una dimensión simple y natural. Trabajar con reptiles es catártico, te aleja del caos relacional. Hay que respetar espacios, tiempos y ritmos", agrega.

En total, la mujer cuenta con 20 perros, varios gatos, cinco ponis e incluso un loro amazónico de cabeza azul de casi 25 años. "Somos una familia numerosa. Cada uno con su propia personalidad y función", cuenta la misma, que afirma que su interés empezó de pequeña, cuando empezó a rescatar animales heridos.

"A los doce años, visité mi primera colonia de leprosos en India. Desde entonces, comprendí que la diversidad no se entiende con palabras, se vive", comenta a la publicación, donde afirma que sus tres hijos y los animales aprenden a respetarse mutuamente.

"Siempre me ha gustado lo poco convencional. El miedo a lo desconocido es simplemente falta de conocimiento. Con las serpientes, como con las personas", defiende ante la cuestión de si lo hizo por curiosidad o nostalgia. "No hay que tenerles miedo. Simplemente hay que comprenderlas. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos. Y, en última instancia, a mí misma también", destaca finalmente.