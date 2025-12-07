Luchan durante 12 años para reabrir una mítica tienda de pueblo, lo logran y acaban cerrando dos meses después: "Pérdidas de cinco cifras cada mes"

En España, la esperanza de vida de los pequeños negocios es bastante reducida. Tan solo un 60% de ellos consiguen seguir abiertos pasados los cinco años, mientras que un 25% no llega al primer año, según datos ofrecidos por Cepyme Situación.

Existen algunos ejemplos que consiguen aguantar algo más de tiempo, como el de esta pequeña tienda de alimentación en Alemania, que consiguió estar en activo durante unos doce años, pero que, a pesar de ello, también acaban echando el cierre, en este caso incluso dos veces.

Y es que, este pequeño comercio situado en Fahrenhorst, en la Baja Sajonia de Alemania, estuvo doce años abierto hasta que tuvo que cerrar. El local fue reutilizado por otro nuevo operador, que reabrió la tienda. Sin embargo, la alegría tan solo duró dos meses, pues tal y como defienden, tiraban "casi 60 panecillos" y cada mes tenían pérdidas de casi cinco cifras.

"A veces solo venían cinco o seis personas al día. Ninguna tienda puede sobrevivir a eso", aseguró el propietario, Murat Kaya, de 52 años, a un medio local, donde explicó que gastó casi 6.000 euros en salarios solo el primer mes, más gastos de electricidad, seguro, productos y pérdidas diarias. "Durante dos o tres días, estuvo lleno. Luego, volvió a estar vacío", comentó.

"El último día que abrimos, el domingo pasado, rondaba los 100 o 150 euros", agregó. Uno de los motivos que cree Kaya que están detrás de la poca demanda es que "la gente está acostumbrada a los grandes supermercados. Solo compran aquí si les falta algo en su compra semanal".

Y es que, en Alemania, la situación de las pequeñas empresas tampoco es alentadora. La Federación Alemana de Minoristas (HDE) espera que al menos 4.500 tiendas minoristas cierren en 2025, lo que reduciría el número total de tiendas a unas 300.000.