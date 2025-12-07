Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tommy, capitán de un crucero de lujo, sobre su salario: cobra 11.700 euros brutos al mes y una bonificación de 43.200 euros
Economía
Economía

Tommy, capitán de un crucero de lujo, sobre su salario: cobra 11.700 euros brutos al mes y una bonificación de 43.200 euros

Uno de los marinos mejor pagados de su país.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Varios capitanes a los mandos de un barco
Varios capitanes en la sala del control de un barco.Getty Images

Ser capitán de un crucero de lujo puede sonar a aventura y mar abierto, pero detrás del uniforme impecable y la vida a bordo se esconde una profesión altamente especializada, con grandes responsabilidades y, en algunos casos, salarios que sorprenden incluso dentro del sector marítimo. Este es el caso de uno de los comandantes mejor pagados de Alemania, cuya trayectoria y retribución reflejan el auge de la industria de los cruceros.

Estamos hablando de Tommy Möller, capitán en la flota de AIDA, que figura hoy entre los marinos mejor remunerados de su país. Según recoge Focus, percibe alrededor de 11.700 euros brutos al mes y una bonificación anual de 43.200 euros, lo que sitúa su retribución aproximada en 183.600 euros brutos al año. Estas cifras han reavivado el interés por los sueldos en la industria crucerista.

El extra en su nómina no es solo fruto de la antigüedad, sino que Möller cobra una prima adicional por disponer de la certificación para operar buques propulsados por gas natural licuado (GNL), una cualificación que incrementa su demanda dentro del sector naviero. Esto lo sitúa entre los perfiles más cotizados en una industria que avanza hacia tecnologías más eficientes y sostenibles.

Su trayectoria profesional

Aunque Tommy proviene de una familia vinculada al mar, pasó años trabajando en tierra tras formarse como mecánico naval, incluso llegó a probar suerte en Derecho y en la construcción. No fue hasta los 35 años cuando volvió a la náutica y completó los estudios necesarios para ascender rápidamente en la jerarquía: de tercer oficial a primer oficial, después a capitán de Estado Mayor y, finalmente, capitán de su propio buque.

Actualmente, Möller dirige una tripulación de 1.400 personas y supervisa lo que, en la práctica, es un hotel flotante para más de 5.000 huéspedes. Su jornada combina gestión, reuniones y control operativo, y solo en los momentos críticos asume el mando directo en la rueda de gobierno. Además, su calendario laboral alterna largos periodos embarcado, de dos a dos meses y medio seguidos, con descansos igualmente prolongados en tierra. 

El alza salarial de capitanes como Möller responde a un mercado en expansión. Tras la recuperación de la pandemia, la demanda de cruceros crece con fuerza: 34,6 millones de pasajeros escogieron un crucero en 2024 y la patronal del sector proyecta 37,7 millones para 2025, una tendencia que impulsa inversiones y la construcción de nuevos buques. Esto mantiene a los comandantes experimentados en el centro de una competencia laboral cada vez más intensa.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 