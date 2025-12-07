Luz verde al súper puente de 34 millones de euros que unirá el Atlántico con el Pacífico

Un puente que conectará dos océanos. Argentina y Brasil han formalizado sus planes para construir el puente San Javier- Porto Xavier. Esta nueva obra arquitectónica tiene la intención de cruzar el río Uruguay y se presenta como una de las secciones clave del corredor biooceánico, el gran proyecto que conectará, a través de redes viales, el Atlántico con el Pacífico.

Tal y como informa el medio de comunicación polaco Gazetta, el puente se construye con un objetivo concreto: tiene la intención de crear un nuevo flujo comercial más rápido y eficiente entre Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, reduciendo significativamente los tiempos y costes de transporte.

En cuanto a sus características, y tal como reza la publicación, tendrá unos 950 metros de largo y 17,4 de ancho. Contará con dos carriles de tráfico con barreras de seguridad, un carril bici, pasarelas peatonales, iluminación LED y un sistema de monitorización en tiempo real. "Un puente moderno y totalmente equipado".

Las obras están previstas para comenzar a mediados de 2026 y se estima que se completen en aproximadamente 1.440 días. Si todo va según lo previsto, el proyecto estará listo en 2030.

Un proyecto fundamental

Más allá de constituir una obra arquitectónica única, se espera que el nuevo puente fortalezca significativamente la economía regional y facilite el comercio entre los países implicados. Según el diario, la financiación vendrá íntegramente del gobierno federal brasileño, que también se encargará de los permisos medioambientales y de las expropiaciones de tierras. El coste total de la inversión supera los 34 millones de euros.

La noticia coincide con la reciente inauguración del Gran Cañón de Huajiang, en la provincia de Guizhou (China), el puente más alto del mundo. Se trata de una mega estructura de 625 metros de altura y una longitud de 2.980 metros y dentro de ella se encuentra la conocida como 'Grieta de la Tierra'.