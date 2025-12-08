Dulce introducción al caos: estos son los principales candidatos a las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre

"Cómo quieres que escriba una canción, si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasara, donde nunca pasa nada...", narraba Robe de Extremoduro en la canción que abre el álbum de 'La ley innata': Dulce introducción al caos. "Los extremeños no pueden esperar", anunció María Guardiola el pasado 27 de octubre para introducir a los extremeños al caos después de que la mayoría del parlamento votase en contra de los Presupuestos presentados por la dirigente del Partido Popular. Evidentemente, en Extremadura sí pasan cosas. El duelo electoral se proclamó antes de lo previsto y justo antes de que comiencen las fiestas: este 21 de diciembre. Conjuntamente con la líder popular, el resto de candidatos tratarán de dar un giro a la Junta de Extremadura después del fin anticipado del último Ejecutivo emanado de las urnas el pasado 28 de mayo de 2023.

Aunque el último CIS extremeño aseguró que la líder de los populares volvería a ser la presidenta con el apoyo imprescindible de Vox, lo cierto es que en las últimas elecciones todo se decantó por un escaño. Aquella noche de mayo de hace dos años, el Partido Popular y el Partido Socialista empataron con 28 y tan sólo fue porque Vox (5) consiguió un diputado más que Podemos (4) que la Junta pasó a ser presidida por Guardiola. Ahora, dos años después, se espera que los comicios autonómicos vuelvan a decantarse en los últimos instantes antes de que cierren los colegios electorales.

María Guardiola o la Teresa de Calcuta del PP

El olor a guiso invadía la modesta casa en Cáceres. No era el hogar que la había visto nacer, pero terminó siendo el suyo. Dolores marchó junto a sus dos hijos, Fernando y María Guardiola, a casa de su madre después de que el padre de los pequeños les abandonara. La actual candidata del Partido Popular a la Junta de Extremadura tenía entonces tres años. Una infancia repleta de preocupaciones inexistentes y sueños imposibles, ¿el suyo? Llegar a ser Teresa de Calcuta. La vida la llevó por otros lares y en 2018 se licenció en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura.

Entre 2012 y 2015 formó parte de la Junta de Extremadura junto a José Antonio Monago, también del Partido Popular, donde desempeñó cargos como las secretarías generales de la Consejería de Economía y Hacienda y la de Ciencia y Tecnología. Los siguientes años fue concejala en el Ayuntamiento de Cáceres, lugar que le vio crecer, y no fue hasta 2022 cuando dio el salto como diputada en la Asamblea de Extremadura. Ese mismo año, se convirtió en la única candidata del partido en conseguir los avales necesarios para formalizar su candidatura a al presidencia del Partido Popular extremeño.

Nombrada por Pablo Casado y respaldada después por Alberto Núñez Feijóo, fue la candidata de la formación popular para las elecciones de 2023 a la Junta de Extremadura donde consiguió 28 escaños y se convirtió en la primera mujer que lidera uno de los dos grandes partidos en la región. Después de que el líder nacional del partido pidiera que "gobernara la lista más votada", Guardiola aseguró que "Extremadura no se gobierna desde Madrid" y, pese a sus reticencias, pactó con Vox y se convirtió en la primera presidenta de la Junta. El gobierno apenas duró dos años y, tras el voto en contra a los Presupuestos, convocó elecciones.

Miguel Ángel Gallardo (PSOE) y el all in tomatero

En tierras agrícolas, los restos de tierra y, en este caso, tomate se quedan incrustados en la sangre de aquellos que lo trabajan. Como diría Antonio Machado, de aquellos que algún día estarán bajo ella. Miguel Ángel Gallardo fue uno de ellos. Durante muchos años trabajó en la fábrica de Tomates de Miajadas, un pueblo de Cáceres de apenas 10.000 habitantes que fue nombrado como la 'capital europea del tomate' por su producto natural. Ahora es el candidato del Partido Socialista para presidir la Junta de Extremadura y, aunque en los pasados comicios Guillermo Fernández Vara —fallecido el 5 de octubre de este año— logró un empate con el Partido Popular y la victoria se le escurrió entre los dedos, ahora Ángel Gallardo lo tiene todo en contra.

Diplomado en Educación Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y técnico especialista en Educación Infantil y Mantenimiento Electrónico, compatibilizó su formación con el desempeño agrario. No fue hasta 2003 cuando se convirtió en alcalde de Villanueva de la Serena, lugar que le vio nacer en 1974. El éxito fue indiscutible después de seis mayorías absolutas en la localidad de Badajoz. En 2015 también se consagró como presidente de la Diputación y se convirtió en secretario general del PSOE extremeño en 2024 después de que ostentara el cargo durante 16 años Fernández Vara y ganase tres elecciones.

El problema de Gallardo es que, en los últimos meses, está siendo investigado y procesado en una causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que presuntamente se habría producido cuando el candidato era presidente de la Diputación Provincial de Badajoz. Ahora mismo se encuentra aforado y tiene el juicio en mayo de 2026. "Si te dan tomates, haz gazpacho", que diría el sabio refranero español. Gallardo se enfrenta a una misión imposible: recuperar la Junta e impedir el hito histórico de que el Partido Popular repita gobierno durante dos legislaturas y afrontar una campaña electoral como procesado en un juicio. Extremo y duro.

Miguel Ángel Gallardo, candidato por el Partido Socialista a la Junta de Extremadura. Europa Press via Getty Images

Irene de Miguel (Podemos) y el amor como causa

Madrileña enamorada de Extremadura y su familia. La historia de Irene de Miguel, candidata por Podemos a la Junta, comienza por el amor a una tierra, aquella que se trabaja, por la que decidió abandonar el asfalto de la capital para darle una vida mejor a sus tres hijos que, reconoce, son su perdición y a la que ha defendido siempre. Estudió ingeniería agrónoma en la Universidad Politécnica de Madrid y se especializó en agricultura ecológica. Nunca formó parte de ningún partido hasta que surgió Podemos en el que se incorporó en 2015 e intentó, desde dentro, que la formación nacida en las ciudades y universidades, pusiera un ojo en el mundo rural. Desde entonces, lleva casi 18 años en Extremadura.

Su primer paso político fue como 'número dos' por Cáceres a las elecciones a la Asamblea de Extremadura en 2015. Ahora, diez años después, se presenta por tercera vez como candidata y cabeza de lista de Unidas por Extremadura. Una coalición de partidos que agrupa a los morados con Izquierda Unida y Alianza Verde. Después de los pasados comicios en los que logró cuatro escaños —a uno de Vox—, el escenario que se le plantea ahora es más difícil que nunca.

Con las críticas que acapara el candidato socialista por su procesamiento en el juicio de David Sánchez, la suma de los partidos progresistas para arrebatar el gobierno a María Guardiola resulta difícil. Además, tendría que superar a Vox en escaños algo que la última vez no consiguió y que, ahora, el CIS electoral extremeño apunta que será complicado con el auge de la extrema derecha. Sin embargo, no es descartable que pueda tener la llave fundamental para un cambio en el Ejecutivo autonómico.

Irene de Miguel, candidata por Unidas Podemos por Extremadura a la Junta de Extremadura. Europa Press via Getty Images

Óscar Fernández Calle (Vox)... ¿tiene ídem?

Vox estrena candidato para estos comicios. El actual portavoz del partido de extrema derecha en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, será la cabeza de lista de la formación y buscará que el Partido Popular no consiga la mayoría absoluta en el parlamento autonómico y convertirse, de nuevo, imprescindible para los populares. Nacido en Cáceres en 1975, el líder autonómico del partido se licenció en Enfermería por la Universidad de Extremadura, además de un máster en Marketing.

Antes de su salto a la política, fue gerente en la región de una empresa farmacéutica con un equipo de quince personas a su cargo. En 2019 se convirtió en el presidente de Vox en Cáceres, además de ser el principal candidato de la región para el Senado en las elecciones generales de ese mismo año. A principios de 2023, fue designado por por el partido para convertirse en el principal candidato de la formación en la provincia que le vio nacer.

Sustituye a Ángel Pelayo Gordillo que seguirá encabezando la lista por Badajoz y que consiguió en los pasados comicios hasta cinco escaños, cifra que la formación de extrema derecha intentará superar para impedir que Guardiola pueda gobernar en solitario.