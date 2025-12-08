Una visita inesperada hace que Rosalía salga corriendo en mitad de una entrevista y se desatan los comentarios

Una interrupción inesperada. Un desafortunado visitante se ha colado en una entrevista a la cantante Rosalía. Durante la conversación, para el programa de televisión brasileño Fantástico Show da Vida, y a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, una gran cucaracha se asomó a los pies de la cantante, que no dudo ni un segundo en salir corriendo. Está claro que no se lleva bien con los insectos.

En un clip que ha circulado en redes sociales, se puede ver como la catalana habla tranquilamente con una periodista. En mitad de la conversación, un insecto quita protagonismo a la catalana, que sale corriendo, sin pensarlo, y visiblemente afectada, comienza a hacer señales de desesperación: "¡No, no, no!", emite. La presentadora, por su parte, empieza a reír sin parar.

Muchos de los seguidores de la cantante se han pasado por las redes sociales para comentar y bromear el suceso. "¿No será un murciélago? Si parece una vaca ese bicho", cuestiona una internauta. "Nunca voy a entender a la gente que ni se inmuta al ver una cucaracha. El día que vea una volando me convierto en Usain Bolt", bromea otra. "Rosalía somos todos los que les tenemos fobia a esos bichos...".

El lugar de la entrevista no es casualidad. La cantante reservó los aledaños del Cristo Redentor brasileño para presentar su disco en ese país. "Deciros que me siento muy agradecida de que aquí en Brasil siempre me hayan acogido con tanto cariño. Muchas gracias y no cojáis frío, por favor", bromeó en sus declaraciones al público en la misma jornada que fue atacada por un insecto de grandes dimensiones.

Además, la catalana fue acompañada en todo momento por la cantante portuguesa Carminho, con la que comparte uno de los temas de su nuevo disco Lux. "Fue muy generosa conmigo. Ella trajo un fado a mi vida, y no hay lugar más especial en el que podíamos hacer esto", agregó Rosalía.