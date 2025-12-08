Un profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad no nombra a Ayuso, pero deja este aviso tras lo del Hospital de Torrejón

José Ramón Repullo, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, ha sido entrevistado este viernes en el programa de la Cadena SER Hoy por Hoy y ha hablado de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Según los audios que publicó en exclusiva el diario El País, el CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, empresa que gestiona el Hospital de Torrejón de Ardoz, había dado instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

Algo que ha hecho que la compañía haya anunciado que llevará a cabo una auditoría "en profundidad", mientras Gallart asegura que los audios están "editados" y "fuera de contexto".

Tal ha sido el impacto de la noticia, que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este domingo una nueva norma para principios de 2026 que limitará la colaboración público-privada en Sanidad. "Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud. No prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", aseguró en una entrevista a El País.

El profesor emérito ha sido preguntado por estos audios del CEO del grupo Ribera Salud y ha contestado de tal forma que, pese a no nombrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mandado un mensaje a navegantes sobre lo que se debe hacer con estas prácticas.

"Los audios sorprenden. Es la diferencia entre saber que algo ocurre y tener una evidencia obscena, de comportamiento fuera de todo tipo de lógica, de un empresario, de un representante", ha razonado.

"Pero es algo que empieza a ser curioso: en esta era que algunos llaman el 'trumpoceno', nos encontramos con que las conductas perversas se exhiben. Esto es realmente sorprendente. No hay ningún decoro a la hora de jactarse de políticas que son enormemente peligrosas", ha defendido.

José Ramón Repullo ha justificado que espera que "esta constatación evidente de lo que es la influencia de mandos intermedios, en profesionales, para manipular la demanda, tenga un castigo razonable para que no sea tan fácil seguir haciéndolo en el futuro".