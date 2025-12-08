Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Esta mujer firma uno de los mensajes más rotundos que se han escuchado: va dedicado a todos los que añoran el franquismo
La jubilada Maribel Mesón estuvo este sábado en 'laSexta Xplica'.

Este pasado sábado, día 6 de diciembre, se cumplieron 47 años de la aprobación popular de la Constitución que cambió el destino de España y que transformó la dictadura de Francisco Franco, que se había extendido desde el final de la Guerra Civil hasta el 20 de noviembre de 1975. 

En el programa de laSexta Xplica estuvo Maribel Mesón, una mujer jubilada que quiso reivindicar la democracia y condenó todas las actitudes que se ven a diario y que sienten nostalgia del franquismo. 

"Hace 47 años que se pactó la democracia en este país. Franco no solamente no nos dio de comer, sino que nos encarceló. Hay muchos miles de muertos en las cunetas y muchísima gente de mi edad ha estado en la cárcel azotada por defender los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos", afirmó.

"Que tenga que escuchar a gente de la derecha, en estos momentos y tras haber pasado una dictadura de 40 años, me parece horroroso. No solamente eso, todos tenemos un peligro y todos tenemos culpa", añadió Mesón. 

El mensaje a los nostálgicos 

La invitada en el programa de laSexta afirmó que "en las escuelas, en los institutos y en las universidades no se ha dado la memoria histórica" y remató que "un pueblo que no ha hecho historia está obligado a repetirla". 

"Y es lo que estamos haciendo, repetir la historia que hemos terminado hace cuarenta años. Lo dije una vez, que a la democracia hay que regarla todos los días. Si no se la riega, se muere. Y de estos barros vienen estos lodos", subrayó Mesón.

Finalmente, la anciana mandó un mensaje a los que piden la vuelta de un periodo como el franquismo: "Chicos, que no os toque un dictador en vuestra vida porque os vais a acordar toda la vida. Y gracias a los que hemos luchado, a los que estamos aquí, a los que salimos por la sanidad, por la educación, por los derechos y por los colegios públicos, hay un país todavía democrático".

