La manicura semipermanente sigue siendo segura, pero existen otras alternativas si tienes las uñas frágiles

En las últimas semanas, las manicuras semipermanentes han estado en tela de juicio, llegando incluso a vaticinarse su desaparición en la Unión Europea. Este tipo de manicura no tiene los días contados, sino que simplemente la legislación europea ha prohibido el uso de esmaltes que contengan ingredientes como el TPO y el DMTA, que podrían ser perjudiciales para la salud.

"Estamos leyendo estos últimos días titulares catastrofistas que anuncian el fin de las manicuras semipermanentes, y nada más lejos de la realidad", recuerdan Elena Ramos y Marta Barrero, farmacéuticas, expertas en dermocosmética y directoras del salón de belleza The Secret Lab.

De hecho, las expertas destacan que con estos cambios en la legislación las clientas pueden estar todavía más tranquilas porque "ahora, serán aún más seguras". "La nueva normativa de la UE prohíbe el uso de ingredientes como el TPO y el DMTA en los esmaltes semipermanentes como medida preventiva. Estos componentes, clasificados como tóxicos para la reproducción y potencialmente carcinógenos, han sido retirados del mercado para garantizar la máxima seguridad", explican Ramos y Barrero sobre el cambio en la legislación.

Además, mientras se toman estas medidas, los laboratorios siguen investigando para ofrecer resultados y seguridad al mismo tiempo. "La industria cosmética lleva más de un año desarrollando nuevas formulaciones que no contienen estas sustancias, manteniendo la misma durabilidad y brillo. La clave es asegurarse de que el salón de belleza al que acudes utilice productos que cumplan con esta normativa", apuntan las farmacéuticas.

Las alternativas si tus uñas son frágiles o prefieres otros procesos

A pesar de que es perfectamente seguro hacerse la manicura semipermanente, sigue sin ser recomendable encadenar una manicura de este tipo tras otra, especialmente si las uñas son frágiles o están algo dañadas. Además, la obligación de retirar el esmaltado de manera específica en un centro de estética hace que muchas personas prefieran optar por otro tipo de manicuras.

Una manicura en tono nude Getty Images

"Nuestra opción favorita son los esmaltes de larga duración, que son una evolución del esmalte normal", aconsejan Ramos y Barrero para las personas que buscan un buen resultado sin necesidad de sellado. "Ofrecen un acabado brillante y una duración de hasta 10 días sin necesidad de utilizar lámpara UV. Se retiran fácilmente con quitaesmalte, lo que evita el proceso de limado y el remojo con acetona, que puede debilitar las uñas", indican las farmacéuticas.

Además, si lo que se busca es cuidar las uñas más frágiles, se puede optar por tratamientos como la manicura japonesa, una técnica se centra en nutrirlas y fortalecerlas. "Consiste en aplicar una pasta de vitaminas y minerales y luego un polvo especial, que se pulen para dar un brillo natural y saludable. Es ideal para recuperar uñas dañadas o quebradizas, proporcionando un aspecto pulido sin necesidad de color", destacan las expertas sobre esta alternativa.

Uñas naturales y sin decoración

Manicuras como la japonesa u otro tipo de técnicas que simplemente cuidan y resaltan la uña natural se están volviendo cada vez más habituales tanto en las calles como incluso en las alfombras rojas, donde cada vez es menos común encontrar diseños adornados o uñas larguísimas como las que popularizó Rosalía en su etapa de El mal querer.

Ana de Armas, con uñas naturales en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair Getty Images

"Estamos viviendo una tendencia clara hacia los looks más minimalistas y sofisticados, donde las uñas cortas y bien cuidadas son las protagonistas. Los tonos neutros, como el nude, el rosa pálido, y los acabados glossy (brillantes y jugosos), han reemplazado a los diseños más elaborados", confirman Ramos y Barrero. Los marrones también se han posicionado como tonos por los que apostar este otoño, tal y como demuestra la elección de Margot Robbie este lunes.

Según las expertas, este tipo de manicuras evocan "limpieza, salud y elegancia discreta", y han están ganando adeptas por dar importancia a la "salud de la uña" por encima de todo.