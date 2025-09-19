La OCU analiza cremas antiarrugas y 'salva' a dos: una se encuentra en supermercados por 4 euros

Hidratan más que alisan. Esa es la conclusión de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras haber analizado 13 cremas antiarrugas populares en el mercado. No sólo han realizado o pruebas de laboratorio, sino también un test de uso prolongado y un estudio del etiquetado y los envases.

Como indican, las elegidas no son de alta perfumería, pero aún así pueden llegar a suponer un gran desembolso a lo largo del año y de ahí de la importancia de elegir un producto que sea realmente eficaz.

"El uso repartido entre mañana y noche de 1,54 g al día, acorde a las pautas de organismos de referencia, llega a 576,60 euros al año con la crema antiarrugas Mejor del Análisis, aunque para pequeños presupuestos y con unos resultados no muy inferiores, la Compra Maestra solo cuesta 45 euros al año", resaltan.

En líneas generales, se han encontrado con que la mayoría reduce entre un 10 % y un 20 % la profundidad de las arrugas, aunque eso "no quiere decir que muchas no le den a la piel un aspecto más suave, elástico e hidratado".

Para la OCU, sólo dos de las 13 cremas resultaron "buenas" en cuanto a eficacia antiarrugas. Éstas son Filorga Creme Time Filler ("que reduce un 20,5 %") y Cien Q10 Intense ("un 20,3 %"), del supermercado Lidl. "Una de las más caras del análisis y otra de las más baratas", apostillan. Esta última cuesta alrededor de 3,99 euros.

Según su análisis, ninguna llegó a considerarse "muy buena" en reducción de arrugas. "Ahora bien, todas las cremas son hidratantes 'bastante' o 'muy eficaces', con Filorga en niveles óptimos, seguida de Vichy y de Cien. La buena hidratación afecta de rebote a las arrugas, aunque los beneficios están más relacionados con la prevención que con la reducción", resalta la Organización.

Cómo se midió la eficacia en laboratorio

Para probar la eficacia de los distintos productos, fueron 30 mujeres las que usaron la crema mañana y noche durante 28 días, todas ellas "seleccionadas bajo la supervisión de un dermatólogo" y de entre 40 y 65 años, con patas de gallo leves o moderadas.

"Aplicaban en una mitad de la cara la crema estudiada y en la otra mitad un placebo, es decir, una crema sin propiedades que proporcionó el laboratorio, ambas empaquetadas en envases anónimos", han detallado.

Para medir la evolución de las arrugas en la zona de las patas de gallo, se empleó un dispositivo llamado PrimosCR, "cuyo sensor capta la proyección de luz de la superficie cutánea y ofrece precisas imágenes tridimensionales de sus rugosidades, volúmenes..." y, para comparar el grado de hidratación, un corneómetro en cinco puntos de la mejilla.

"Las 30 usuarias que han probado las cremas tienen la impresión de que sus arrugas se han atenuado en una medida que califican de 'ligera' en el caso de Cien, Nivea, Sisbela y Weleda, y de 'buena' en el resto", señala la OCU.