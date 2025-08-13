Un doctor en Química despeja las dudas sobre si es bueno o no ponerse Nivea de lata azul en la cara

La Nivea de lata azul se ha hecho un hueco desde hace décadas en los armarios del baño de miles de hogares. Esta crema, por su untuosidad, es de las preferidas de muchos para hidratarse el cuerpo. Hay quien también la usa en el rostro, pero otras personas son más reacias. Recientemente, un vídeo en redes sociales no la aconsejaba para la cara por uno de sus compuestos, la parafina líquida, un derivado del petróleo.

A través de sus redes sociales, el químico y divulgador Vladimir Sánchez (conocido como Breaking Vlad o @laboratoriodevlad) ha recogido el guante y ha aclarado si pasa algo por aplicarla en el rostro o no.

Lo primero que remarca el químico en su vídeo es que la parafina líquida no es peligrosa. "De hecho, la que se utiliza en cosmética está muy purificada", subraya, para que no cause problemas.

Según explica Sánchez, la función de esta parafina es crear una especie de "capa protectora" cuya función es evitar que se pierda la humedad de la piel y de ahí ese efecto hidratante.

Lo que puntualiza es que, esa capa que evita que se reseque la piel, también tiene hace que ésta no pueda transpirar y, "como se trata de un hidrocarburo, podría retenerse en los poros y dar problemas a la gente especialmente sensible a la formación de acné". "Estas formulaciones, especialmente las que llevan tantos años en el mercado, han sido muy optimizadas a lo largo del tiempo para evitar este tipo de problemas, así que cada vez dan menos interacciones", apostilla el experto.

Ante esto, la recomendación es la lógica: consultar siempre con un dermatólogo, que es quien mejor va a poder determinar qué productos son los más adecuados para la piel y circunstancias de cada persona.

En abril de este año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sometió a la Nivea de lata azul a uno de sus análisis y le otorgó buena puntuación: 4 de 5 estrellas. Sobre los ingredientes, detalló que los que lleva tienen "capacidad hidratante y emoliente como parafina líquida y cera microcristalina (son aceites minerales) y lanolina (de origen animal). También se usan glicerina (humectante) y pantenol (agente de cuidado de la piel)".

Destacó además que no lleva conservantes "ni los necesita", puesto que su formulación "de por sí limita el crecimiento de microorganismos", pero sí siete ingredientes "de fragancias alergénicas".