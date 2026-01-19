Muere el diseñador Valentino Garavani a los 93 años
El último emperador de la moda llevaba más de una década retirado.
El diseñador Valentino Garavani, el último emperador de la alta costura, ha fallecido este lunes a los 93 años en su casa de Roma rodeado de su familia. Así han informado al respecto la fundación que lleva su nombre y Giancarlo Giammetti, inseparable socio y expareja del modisto italiano, que marcó un antes y un después en la moda italiana.
"Nuestro fundador Valentino Garavani falleció hoy en su residencia de Roma, rodeado de todos sus seres queridos", han anunciado a través de sus redes sociales. La fundación también ha confirmado que este miércoles se instalará una capilla ardiente en Piazza Mignanelli, las oficinas centrales de la marca que fundó, y que el viernes se celebrará el funeral en la Iglesia de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma.