Una mujer acude a una clínica a retocar su nariz.

¿Te has mirado al espejo y has pensado que la punta de tu nariz podría lucir más elevada o definida? Esta es una de las consultas más frecuentes en cirugía estética facial. Muchos pacientes buscan una punta nasal más armoniosa sin cambiar por completo el resto de la nariz. Pero, ¿es realmente posible levantar la punta de la nariz? ¿Cuáles son las opciones?

¿Cómo es la anatomía de la punta de la nariz?

Antes de cualquier procedimiento, es importante entender cómo está formada la punta de la nariz. No se trata solo de piel: cartílago, ligamentos y la relación con el tabique y el dorso nasal determinan su forma, rotación y proyección. Levantar la punta de la nariz sin tener en cuenta estos elementos puede afectar tanto la estética como la funcionalidad respiratoria.

El levantamiento de la punta nasal es totalmente factible, pero cada nariz es única y requiere un plan quirúrgico individualizado. Especialistas como el doctor Terré, reconocido como el mejor cirujano de rinoplastia en España en 2022, explican que no se trata solo de elevarla unos grados, sino de lograr armonía con el resto del rostro y preservar la función respiratoria.

¿Qué opciones hay para conseguir este efecto?

Dependiendo del caso, existen varias alternativas para levantar la punta de la nariz:

● Rinoplastia abierta o cerrada: permite reestructurar el cartílago y reposicionar la punta, logrando un resultado más duradero y natural.

● Rinoplastia sin cirugía: algunos procedimientos con rellenos temporales (ácido hialurónico) pueden dar la ilusión de una punta más levantada, aunque los resultados son discretos, temporales y siempre a expensas de un aumento de tamaño de la misma y pérdida de definición cutánea.

● Técnicas combinadas o rinoseptoplastia: en la mayoría de los pacientes se requiere tanto remodelación de los cartílagos de la punta, como injertos, que obtendremos del septum nasal del propio paciente, para conseguir la proyección, rotación y definición deseada. Se trata de la técnica más duradera, estable y recomendada a medio y largo plazo.

El éxito del tratamiento depende de una valoración minuciosa y de entender que no todas las técnicas sirven para todos los casos.

Rinoplastia o rinoseptoplastia: la base para levantar la punta de la nariz

Si tu objetivo es levantar la punta de la nariz de manera duradera y armoniosa, es importante conocer el papel de la rinoplastia y la rinoseptoplastia, las cirugías que remodelan la forma y estructura de la nariz. No se trata solo de estética: la rinoplastia y rinoseptoplastia también puede mejorar la función respiratoria y la simetría facial.

Durante la intervención, el cirujano puede trabajar sobre el cartílago y el tabique nasal, remodelando la punta y ajustando su proyección y rotación según las proporciones del rostro. En algunos casos, se combinan técnicas para mejorar la punta junto con pequeños ajustes del

dorso (giba) o de los lados de la nariz, logrando un resultado más equilibrado y funcional.

Además, la rinoplastia o la rinoseptoplastia permiten resultados duraderos, mucho más estables que los logrados con rellenos temporales, aunque requiere un tiempo de recuperación y cuidados postoperatorios específicos.

¿Soy candidato a hacerme estos procedimientos?

Si estás pensando en someterte a un tratamiento para levantar la punta de la nariz, hay algunos puntos que debes tener claros, como que los cambios sutiles suelen ser más naturales y fáciles de mantener.

Además, existen requisitos importantes para ser candidato:

● Tener un buen estado de salud general.

● Ausencia de problemas circulatorios graves.

● Una anatomía nasal adecuada para el procedimiento y expectativas realistas sobre los resultados.

Además, es esencial acudir a un cirujano con experiencia para evitar resultados poco estéticos y problemas funcionales. La recuperación varía según la técnica, pero la rinoplastia ultrasónica los ha disminuido drásticamente, aunque suele implicar algunos días de inflamación y cuidados postoperatorios.

Como recuerda el doctor Terré, el objetivo de levantar la punta de la nariz no es sólo cambiar la forma, sino lograr un resultado duradero que mejore la armonía del rostro y la confianza del paciente.