TikTok también manda en la pasarela: la moda del bolso abierto 

Una modelo con el bolso abierto en el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París.

Durante décadas, las grandes marcas eran las que dictaban tendencias de moda desde las pasarelas para luego tomar la calle. Pero en la época de las redes sociales, las cosas están cambiando y son muchos los diseñadores que encuentran inspiración en Instagram o TikTok para sus propuestas. Y uno de estos fenómenos es el que analizan en la publicación femenina francesa Madame Le Figaro.

Señalan en esta publicación cómo en la Semana de la Moda de París o en la Semana de la Moda de Milán, las grandes firmas de lujo han hecho desfilar a a sus modelos con el bolso abierto dejando ver todo lo que hay en su interior. "Atrás quedaron los cierres que tardamos en cerrar o la bolsa con cremallera que guarda nuestras pertenencias personales: en 2025, el bolso ya no tiene nada que ocultar", apunta Augustin Bougro en su artículo.

Esta propuesta —que tiene difícil aplicación real si no queremos llevarnos un disgusto al comprobar que hemos facilitado demasiado el trabajo a los carteristas— no es más que la versión analógica de los trends y tendencias del "qué hay en mi bolso" que inunda TikTok. Bajo el hashtag #whatsinmybag miles de mujeres, entre ellas muchas caras famosas, sentadas frente a la cámara, muestran todo lo que llevan dentro como si con ello desvelasen algunos secretos de su personalidad. Es algo así como "dime que llevas en el bolso y te diré quién eres".

"La tendencia, que comenzó a finales de la década de 2000 en YouTube, acumula millones de visualizaciones solo en el canal de la revista Vogue , lo que la ha convertido en uno de sus formatos más lucrativos", escribe Bougro.

Gracias a estos vídeos de la revista supimos que Rosalía siempre lleva un aguacate en su bolso, que Kendall Jenner no se separa de un cristal de selenita con forma de corazón que le protege de mala o que Emma Watson suele llevar en sus bolsillos una baraja de cartas del tarot.