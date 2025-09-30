Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Muere el cantautor Pablo Guerrero, icono de la canción protesta y autor de 'A cántaros'

El músico extremeño tenía 78 años. Su gran éxito se convirtió en un himno durante la Transición. 

Miguel Fernández Molina
Pablo Guerrero, en una imagen de archivo en 2013Juan M. Espinosa / EFE

El cantautor Pablo Guerrero ha fallecido este martes a los 78 años en Madrid, como ha confirmado María Guardiola, presidenta de Extremadura, tierra natal del músico.

En un mensaje en X, Guardiola ha despedido a Pablo Guerrero. "Extremadura es hoy un arpegio de despedida, un acorde que suena huérfano", ha escrito la política del PP. "Estamos hechos de nubes, como cantaba Pablo Guerrero. Es tiempo de vivir, y de soñar y de creer, debemos repetirnos a nosotros mismos. Porque aún nos queda el consuelo de sus canciones. Descansa en paz, poeta", ha rematado

Guerrero, natural de Esparrgosa de Lares (Badajoz), es uno de los referentes de la llamada 'canción protesta' y fue el autor de A cántaros, su gran éxito. Este tema se convirtió en un himno en la Transición española, considerando la lluvia como el comienzo de una nueva vida.

Como detalla EFE, con 23 años recibió el premio a la mejor letra en el Festival de Benidorm por Amapolas y espigas. Tres años después, publica su primer disco, A cántaros, cuyo estribillo de su canción principal, 'tiene que llover, tiene que llover...', se convierte en todo un himno

Su trayectoria como cantautor y poeta fue reconocida con numeroso premios, como la Medalla de Extremadura (2000), la más alta distinción de esta comunidad autónoma; el premio a Toda Una Vida, de la XIII edición de los Premios de la Música, (2009) y la Medalla de Oro de Bellas Artes (2022), entre otros galardones.

"No lo puedo creer. Estoy desolado. Era una persona maravillosa. Era un artista imprescindible", ha escrito el cantautor Ismael Serrano en X, que se ha llenado de mensajes de despedida al cantautor pacense. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina (Sabiote, Jaén, 1987) es periodista licenciado por la UCM. Trabajó ocho años en el medio digital 'Mundotoro' antes de llegar a 'El HuffPost', donde ejerce de responsable de cierre y escribe sobre deporte, internacional y política, entre otros campos. Puedes contactar con él en miguel.fernandez@huffpost.es