No solo España: desde Europa señalan que este otro país podría ser clave para un cambio en Eurovisión sin precedentes

Pues no sólo se habla de la decisión de España de no participar este año en Eurovisión, en el caso de que Israel siga presente. Desde Europa también señalan que hay otro país que podría ser clave para un cambio en Eurovisión sin precedentes.

Según ha informado el medio alemán DR, "este año nuevamente estamos discutiendo la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión". Pero hablan de que, esta vez, "es algo diferente".

"El año que viene, el concurso musical celebrará su 70º aniversario. Pero la pregunta es si los países participantes podrán reunirse para celebrarlo en la capital austriaca", se han preguntado, antes de hablar sobre lo que dicen los expertos.

El comentarista de Eurovisión de DR, Ole Tøpholm, ha contado que la amenaza de cuatro países- Países Bajos, Eslovenia, Irlanda y España- es seria y que "esto no tiene precedentes".

"Es una gran crisis entendida en el sentido de que tiene que ver con la televisión de servicio público y su papel, tiene que ver con la moralidad y tiene que ver con lo que significa el concurso de canto", ha señalado Lisanne Wilken, profesora asociada de la Universidad de Aarhus e investigadora de la relación entre la política y Eurovisión.

Y, mientras Rusia celebra su Intervisión, el citado medio asegura que hay un país que es clave. "Hay una serie de países que dicen que están esperando para adoptar una posición, y luego hay una serie de países que dicen que no tienen problemas con que Israel participe, y luego una serie de países que dicen que, si Israel participa, no vendrán", ha expuesto.

Pero lo que vaticina el comentarista de DR es que ese país clave podría ser Alemania, por ser pro-Israel. En el caso de que tomara una decisión similar podría haber un efecto dominó. "El temor es que, si se expulsa a Israel, el programa colapsará", ha añadido.