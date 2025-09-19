Claves de Intervisión, el festival "sin perversión" que Rusia utiliza para hacer frente a Eurovisión

En plena polémica por la participación de España en Eurovisión debido a la presencia de Israel, Rusia ha recuperado un festival que llevaba nada menos que llevaba 45 años sin celebrarse, desde la Guerra Fría.

Se trata de Intervisión, un festival de la canción organizado por Organización Internacional de Radio y Televisión (OIRT), la red televisiva equivalente a la UER de Europa del Este, con el que el Kremlin quiere plantar cara a la UER y recuperar "los valores culturales y espirituales universales". Tendrá lugar este sábado en el Live Arena de Moscú, tras su expulsión en 2022 por la invasión de Ucrania.

Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, señaló que el evento deberá celebrarse cada año y que contará con presencia de distintos países, entre ellos países de Latinoamérica. "El interés es muy grande. Varios de nuestros colegas ya han expresado su deseo de acogerlo el próximo año o dentro de dos. Yo espero que este certamen se convierta en un evento anual", señaló.

Su primera edición en época soviética fue celebrada en Praga en 1965, y premió al cantante checo Karel Gott. Posteriormente fue acogido por Bulgaria, la URSS, Polonia e incluso Finlandia, poniendo punto y final tras su controvertida edición de 1980 en la ciudad polaca de Sopot.

En el certamen de 2025 participan 23 países, y están presentes "todos los continentes, salvo Australia", tal y como destacó Lavrov. Entre ellos, están presentes China, Bielorrusia, Serbia, India, Vietnam, Emiratos Árabes, Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela.

"No habrá perversión ni vejación sobre la naturaleza del ser humano"

Más allá de un concurso musical, este certamen busca ser una vuelta a los valores tradicionales rusos. "Estos valores tradicionales están pasando a un segundo plano en la agenda internacional. Ya es hora de que vuelvan", señaló Vladímir Putin durante su viaje a China.

Cabe recordar que precisamente el gobierno de Putin calificó como "pasarela gay europea" o "politizado" el Festival de Eurovisión tras su expulsión por parte de la UER en 2022. Unas calificaciones acorde a las medidas del Kremlin como considerar al movimiento LGTBIQ como "una organización extremista" en 2023 o impulsar la moral familiar tradicional de la Iglesia Ortodoxa.

"No habrá perversión ni vejación sobre la naturaleza del ser humano", dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores y principal promotor del festival, quien celebró, tal y como recoge EFE, de que los cantantes actuarán "como sus padres les educaron y cómo Dios les creó".

Como un reflejo e impulso a la tradición, se han primado las canciones con folclore tradicional, que se cante en idioma de cada país y no en inglés, salvo excepciones como EEUU tradicional que refleje el folclore tradicional de cada uno de los países participantes, cuyos intérpretes mayoritariamente no cantarán en inglés.

Fuerte presencia de Latinoamérica, pero también de EEUU

La presencia latinoamericana con cantantes referentes es uno de los puntos fuertes de este certamen. Nombres como Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia), Zulema Iglesias Zalazar (Cuba), el dúo Tais Nader y Luciano Calasanza (Brasil) actuarán en el certamen. Eso sí, tras ser elegidos por un jurado ruso y no en una preselección local como ocurre en Eurovisión.

Góngora, ganadora de dos Grammy en 2019 y 2021, es uno de los platos fuertes del certamen con su tema En los manglares. "Quienes no conocen Colombia no saben que existe una región mayoritariamente afro, incluso nos relacionan con cualquier lugar del mundo. Hablaré de identidad y cada frase será la voz del Pacífico", señaló.

Por su parte, EEUU estará representado por la australiana Vassy, que sustituyó en el último momento a Brandon Howard. "La Administración estadounidense no se opuso", señaló Lavrov, quien recordó que en EEUU consideran esto "individual".

Rusia estará representada por Shamán, conocido en el país "como el intérprete de la banda sonora de la guerra".