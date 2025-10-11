No tires la vajilla de la abuela: puede esconder un tesoro incalculable según los expertos vintage

Algunas vajillas vintage mantienen su valor con el paso de los años, convirtiendo lo que podría parecer un simple juego de platos en un tesoro valioso. Ariel Davis, fundadora de The Brooklyn Teacup, comenta al medio elledecor, que los compradores no solo buscan artículos funcionales, sino que también se sienten atraídos por el encanto, los colores vibrantes y la calidad artesanal de estas piezas.

Si tienes una vajilla antigua en tu casa y no sabes si debe ser guardada o vendida, los expertos en antigüedades aseguran que hay algunas marcas y estilos que siguen siendo muy valiosos en el mercado actual. Aquí te dejamos una lista con las vajillas vintage que siempre encuentran un comprador:

1.Rose Medallion

La Rose Medallion es una de esas piezas que nunca pasa de moda. Aunque fue relanzada por Williams-Sonoma como Famille Rose, las versiones originales de este juego, que datan de los años 1600, siguen siendo altamente codiciadas. Davis asegura al medio citado que, cuando encuentran estas piezas, "no duran mucho" en el mercado, ya que a los compradores les encanta.

2.Porcelana azul y blanca

La cerámica azul y blanca ha sido una de las tendencias más famosas desde el siglo XVIII. Más allá de su apariencia clásica, los detalles como bordes festoneados y formas inusuales hacen que cada pieza sea única. "La textura y los detalles especiales son lo que realmente hace irresistible esta porcelana", explica Davis.

3. Bordallo Pinheiro

La vajilla de repollo Bordallo Pinheiro, especialmente la serie Cabbageware, es perfecta para quienes buscan un toque primaveral y escultural. Originaria de 1880, esta vajilla sirve tanto en ocasiones informales como en celebraciones veraniegas. "Su atractivo escultórico y sus colores vivos la hacen muy buscada", comenta Cait Barker, cofundadora de Bessette, al mismo medio.

4. Pyrex

Si has encontrado un tazón o recipiente de Pyrex en el armario de la abuela, ¡no lo tires! Desde su debut en 1915, Pyrex ha lanzado una variedad de colores y patrones, como el Pink Daisy y el Snowflake, que siguen siendo muy populares. Además de su atractivo visual, su durabilidad —capaz de resistir temperaturas extremas— lo convierte en un artículo altamente funcional. Keith Winkler, de Replacements, LTD, recomienda verificar el logotipo y los números de serie para confirmar la autenticidad de estas piezas.

Así que, antes de dejar ir esos platos antiguos que parecen estar en el fondo del armario, recuerda que podrían estar ocultando un verdadero tesoro.