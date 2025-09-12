Países Bajos se une a Eslovenia e Irlanda y no participará en Eurovisión 2026 si la UER acepta a Israel 

La cadena pública de televisión neerlandesa, AVROTROS, ha emitido este viernes un comunicado en sus redes sociales en el que señala que no formará parte de la próxima edición del festival de Eurovisión si la UER, ente organizador del certamen, acepta a Israel en la lista de países participantes.

Países Bajos, que ha ganado cinco veces el concurso, recuerda que el festival se creó en 1956 "para unir a la gente después de un período de profunda división y guerra", en referencia a la II Guerra Mundial. "Desde sus inicios, la música ha estado en el corazón del concurso como fuerza unificadora, y siempre con la paz, la igualdad y el respeto como valores fundamentales", añade.

"AVROTROS ya no puede justificar la participación de Israel (en Eurovisión) en la situación actual, dado el grave y continuo sufrimiento humano en Gaza. La emisora también expresa su profunda preocupación por la grave erosión de la libertad de prensa: la exclusión deliberada de periodistas internacionales independientes y los numerosos periodistas que hay entre las víctimas registradas. Además, hay pruebas de que el gobierno israelí ha utilizado el concurso como instrumento político. Esto va en contra de la naturaleza apolítica del festival y es incompatible con los valores representados por AVROTROS como emisora pública", añade.

Por este motivo, la cadena neerlandesa asegura que no participará en Eurovisión 2026 si Israel es admitido por la UER. "Si se decide lo contrario, AVROTROS estará encantado de participar el próximo año. A la espera de esa decisión, todos los preparativos continuarán por el momento según lo previsto", concluyen.

La decisión de Países Bajos se une a la de las televisiones públicas de Eslovenia e Irlanda, que también han anunciado públicamente que no participarán si Israel entra en competición de nuevo. "RTÉ considera que Irlanda no participará si Israel es admitido. La participación de Irlanda sería inadmisible dada la terrible y continua pérdida de vidas en Gaza", señalaban esta semana desde Dublín. La directora de la RTVSLO eslovena, Ksenija Horvat, también anunció que era "muy probable" que su país no esté presente bajos estas circunstancias. Otros países, como Bélgica o Portugal, también podrían encontrarse en la misma disyuntiva. RTVE, por su parte, no ha confirmado todavía su participación en Viena 2026. "Todos los escenarios son posibles", se limitan a decir por ahora.

La decisión final sobre la participación de Israel se tomará en diciembre, durante una asamblea general de la UER en la que tendrán voz todos los países. Mientras algunas cadenas se oponen a la presencia de Israel, otros como Alemania o la anfitriona del próximo concurso, Austria, mantienen una férrea posición a favor de la KAN israelí. De hecho, algunas informaciones sugieren que Alemania podría retirarse del concurso si Israel es expulsada. Algo que supondría una merma económica importante para el festival y la salida del país que más audiencia en términos numéricos aporta al festival.

Pese a su ofensiva sobre Gaza, Israel ha participado en las dos últimas ediciones del concurso entre críticas de algunas de las televisiones participantes y también seguidores del certamen. De hecho, tanto en Malmö (Suecia) como en Basilea (Suiza) hubo movilizaciones en contra de la representación israelí y la organización se enfrentó a protestas dentro del propio recinto. A nivel de competición, Israel se ha visto beneficiada de la polémica al quedar en quinta posición en 2024 y segunda en 2025 gracias al empuje de un televoto polarizado e influido por la situación geopolítica actual.