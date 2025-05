Polémica: dejan fuera de la green room de Eurovisión al coautor de la canción de Melody

La has escuchado mil veces y, probablemente, te has sorprendido a ti mismo cantándola. "Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas..." Esta es parte de la letra de la canción Esa Diva, que Melody interpretará este sábado en la final de Eurovisión 2025 tras ganar el Benidorm Fest en febrero.

El tema se ha vuelto viral en estos últimos meses y ha conseguido ser disco de oro tras haber vendido 30.000 copias tanto físicas como digitales. Además, lleva ocho semanas en la lista ‘top 100 de canciones’ que elabora los Productores de Música de España (Promusicae).

El tema, según los créditos oficiales, está escrito por la propia Melody y por Alberto Lorite, un nombre bastante desconocido hasta ahora en la industria de la música. Según elnostreciutst.com, Lorite es un alcoyano de 29 años que en 2019 empezó a experimentar con la música de manera autodidáctica. Desde entonces, ha colaborado con artistas como María Villalón, Rosa López o Verónica Romero (OT1) y ya presentó al Benidorm Fest la canción Postureo, que fue interpretada por Azúcar Moreno en la primera edición de la preselección. Su primera colaboración con Melody llegó hace dos años con Mujer loba, de ahí que la andaluza confiara en él para componer su propuesta eurovisiva.

Lorite, que viajará a Basilea (Suiza) en la víspera de la final, no estará sin embargo al lado de la cantante en la denominada green room, el espacio dentro del estadio en el que las delegaciones siguen la gala y conocen los puntos de jurado y televoto. Según ha desvelado él mismo en una entrevista para FormulaTV, no hay sitio para él en esta zona exclusiva debido a la limitación del número de personas impuesto por la UER (Unión Europea de Radiodifusión). "Estando mi nombe en los créditos y estando presente, estoy contento. Los focos tampoco me gustan mucho", ha dicho.

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales se han indignado por el hecho de que RTVE no haya dejado un hueco para el compositor de la canción española en Eurovisión. "El autor, EL PUTO AUTOR del tema que va Eurovisión no tiene plaza en la green room. Manda cojones", ha dicho Ander Pérez, autor del hit eurovisivo Dime, de Beth, en 2003.

Aunque no es habitual, tampoco es extraño que los autores de la canción candidata estén presentes en la green room. En 2022, además de Chanel y sus bailarines, estuvieron Leroy Sánchez, coautor de SloMo, y Kyle Hanagami, artífice de la exitosa coreografía.

Junto al cantante y los bailarines también suelen estar presentes miembros de RTVE, como Ana María Bordás en su faceta de jefa de delegación y María Eizaguirre como directora de comunicación del ente público.