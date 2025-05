Advierten de las dos verduras esenciales que multiplican sus nutrientes si se toman con piel

En muchas ocasiones, ni nos lo planteamos. A la hora de preparar la comida, cogemos ciertas verduras y, ya sea con pelador o con cuchillo, las despojamos de la piel. Puede ser por costumbre, pero en algunos casos no sólo no pasa nada por comerlas con piel, siempre que esté bien limpia, sino que incluso puede ser beneficioso. Por no hablar de que reducimos el desperdicio alimentario.

Desde Herkuttelija aconsejan no pelar ni las patatas ni las zanahorias y dan argumentos para ello, que pueden ser aplicables a algunas frutas y verduras.

El primero de ellos es que la piel puede tener muchos nutrientes y, si la quitamos, nos los estaríamos perdiendo. En concreto, aseguran que en la piel se concentran "muchas vitaminas y minerales, como la vitamina C, la vitamina K, el potasio y la fibra". "Por ejemplo, la piel de una patata contiene significativamente más fibra, hierro y antioxidantes que la pulpa", afirman.

La piel también es rica en fibra y ahí va otro ejemplo: "La cáscara de una manzana contiene aproximadamente cuatro veces más fibra que su pulpa".

Lo mismo ocurre con los antioxidantes y, en concreto, los "compuestos fenólicos, flavonoides y carotenoides".

Afirman asimismo que "la fibra de la piel de las verduras actúa como un prebiótico, lo que significa que alimenta las bacterias buenas del intestino".

¿Cuándo sí se recomienda pelar? Cuando sospechemos que la pieza pueda haber estado expuesta a pesticidas o no se pueda lavar para limpiarla en profundidad.