Alerta sanitaria en España por la posible presencia de una bacteria en unos conocidos antisépticos
Estos antisépticos, destinados para el cuidado de la piel sana, fueron distribuidos principalmente a través de supermercados y farmacias.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sanitaria en España debido a la posible contaminación de varios productos antisépticos con la bacteria Burkholderia cepacia. Como medida preventiva, la AEMPS ha ordenado el cese inmediato de la comercialización, el uso y la retirada de estos productos, fabricados por la empresa Laboratorios Montplet S.L.U.
Productos y lotes retirados
Los productos afectados por la alerta sanitaria son varios antisépticos a base de clorhexidina y clorhexidina digluconato. Estos son los lotes y los números de registro de los productos:
1. MONTPLET Solución Acuosa con Clorhexidina 2%
- Número de registro: 837-DES
- Lotes afectados: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, 53855, 54029, 54056.
2. EROSKI Spray Clorhexidina Acuosa al 2%
- Número de registro: 1186-DES
- Lote afectado: 52381.
3. BOTIKIT Spray Clorhexidina Acuosa al 2%
- Número de registro: 1186-DES
- Lotes afectados: 53627, 53595.
4. ALVITA Clorexidina Digluconato 2%
- Número de registro: 841-DES
- Lote afectado: 52383.
5. CUIDAPLUS Clorhexidina Digluconato 2%
- Número de registro: 841-DES
- Lotes afectados: 53103, 53119, 53665.
6. IA INTERAPOTHEK Clorhexidina Digluconato 2%
- Número de registro: 841-DES.
- Lotes afectados: 53152, 53175.
7. NOTADERM Clorhexidina Digluconato 2%
- Número de registro: 841-DES.
- Lotes afectados: 53112, 53679, 53711.
8. ACOFAR Clorhexidina Digluconato 2%
- Número de registro: 841-DES.
- Lotes afectados: 53133, 53150.
Recomendaciones para los usuarios
Si tienes en tu posesión alguno de los productos afectados, no lo uses. Se recomienda devolver los productos a su punto de compra o contactar directamente con la empresa para gestionar la devolución.
Los establecimientos que distribuyen estos productos deben revisar su inventario. En caso de tener unidades de los lotes afectados, deben ser retiradas de la venta y devueltas a la empresa.