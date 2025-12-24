Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El emotivo mensaje de J Balvin tras su "reconciliación" con Bad Bunny: "El tiempo acomoda lo que el ego desordena"
Cultura
Cultura

El emotivo mensaje de J Balvin tras su "reconciliación" con Bad Bunny: "El tiempo acomoda lo que el ego desordena"

El abrazo de ambos en el concierto del puertorriqueño en México ha sellado la paz después de años de distanciamiento entre ambas figuras del reguetón.

Marina Prats
Marina Prats
J Balvin y Bad Bunny en dos imágenes de archivo.Getty Images

La paz entre dos grandes del reguetón ha llegado después de casi cinco años de distanciamiento. J Balvin subió a cantar con Bad Bunny en el último concierto de la gira Debí Tirar Más Fotos del puertorriqueño en México, en el Estadio GNP de la capital mexicana, donde ambos interpretaron temas como Qué pretendes, Si tu novio te deja sola o ese I like that que cantaron junto a Cardi B.

El puertorriqueño lo anunció como "el momento perfecto para compartir tarima" y recibió una sonada ovación de los 66.000 asistentes que no veían juntos a ambos artistas desde 2021. Para muchos se ha calificado como "la firma de la paz del reguetón" a nivel global.

Tras este emotivo momento, el colombiano ha compartido una serie de instantáneas con Bad Bunny en su cuenta de Instagram acompañado de un mensaje de reconciliación, entre ellas el sonado abrazo entre ambos. "Hermano, el tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma", ha empezado diciendo en su post.

"No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo", ha añadido en su mensaje, donde ha celebrado que estén "bien" y que "la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares". "Te quiero Benito Antonio", ha concluido.

El distanciamiento entre J Balvin y Bad Bunny se produjo en 2021 después de que el colombiano animase a boicotear los Latin Grammy por no valorar lo suficiente al género urbano, algo que no compartió Bad Bunny que, además de acudir a la gala, se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por su disco El Último Tour del Mundo.

Esto supuso un antes y un después en su amistad a lo que se ha ido sumando la cercanía del "conejo malo" con Residente, quien ha cargado varias veces en sus canciones contra el de Medellín. De hecho, Bad Bunny ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre la música de J Balvin, asegurando que no le agradaban muchas de sus canciones.

En 2023 fue un paso más allá y en la canción Thunder y Lightning junto a Eladio Carrión, Bad Bunny lanzó una pulla directa al colombiano: "Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin".

No obstante, parece que ambos artistas han enterrado el hacha de guerra con este cálido abrazo. ¿Habrá también tratado de paz entre Balvin y Residente? Habrá que esperar a ver qué nos depara este 2026.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 