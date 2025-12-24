El emotivo mensaje de J Balvin tras su "reconciliación" con Bad Bunny: "El tiempo acomoda lo que el ego desordena"

La paz entre dos grandes del reguetón ha llegado después de casi cinco años de distanciamiento. J Balvin subió a cantar con Bad Bunny en el último concierto de la gira Debí Tirar Más Fotos del puertorriqueño en México, en el Estadio GNP de la capital mexicana, donde ambos interpretaron temas como Qué pretendes, Si tu novio te deja sola o ese I like that que cantaron junto a Cardi B.

El puertorriqueño lo anunció como "el momento perfecto para compartir tarima" y recibió una sonada ovación de los 66.000 asistentes que no veían juntos a ambos artistas desde 2021. Para muchos se ha calificado como "la firma de la paz del reguetón" a nivel global.

Tras este emotivo momento, el colombiano ha compartido una serie de instantáneas con Bad Bunny en su cuenta de Instagram acompañado de un mensaje de reconciliación, entre ellas el sonado abrazo entre ambos. "Hermano, el tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma", ha empezado diciendo en su post.

"No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo", ha añadido en su mensaje, donde ha celebrado que estén "bien" y que "la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares". "Te quiero Benito Antonio", ha concluido.

El distanciamiento entre J Balvin y Bad Bunny se produjo en 2021 después de que el colombiano animase a boicotear los Latin Grammy por no valorar lo suficiente al género urbano, algo que no compartió Bad Bunny que, además de acudir a la gala, se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por su disco El Último Tour del Mundo.

Esto supuso un antes y un después en su amistad a lo que se ha ido sumando la cercanía del "conejo malo" con Residente, quien ha cargado varias veces en sus canciones contra el de Medellín. De hecho, Bad Bunny ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre la música de J Balvin, asegurando que no le agradaban muchas de sus canciones.

En 2023 fue un paso más allá y en la canción Thunder y Lightning junto a Eladio Carrión, Bad Bunny lanzó una pulla directa al colombiano: "Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin".

No obstante, parece que ambos artistas han enterrado el hacha de guerra con este cálido abrazo. ¿Habrá también tratado de paz entre Balvin y Residente? Habrá que esperar a ver qué nos depara este 2026.