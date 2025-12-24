Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Diez años marcados por la IA, los robots o la microelectrónica: así creen los españoles que avanzará la tecnología en la próxima década
En una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a más de 4.000 personas, reflejan la preocupación por el posible impacto negativo en el empleo, pero un 91% considera que la IA marcará los futuro avances. 

Un robot trabajando como camarero, sin saber las condiciones laborales que le esperan. Igual se termina apagando en un armario.
Un robot de Tesla trabajando como camarero, sin saber las condiciones laborales que le esperan. Igual se termina apagando en un armario.dpa/picture alliance via Getty I

La IA marcará los avances de los 10 próximos años. Eso es lo que opina la gran mayoría de los españoles en la encuesta sobre tendencias sociales que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este martes.

Entre las más de 4.000 personas consultadas, aseguran que las innovaciones tecnológicas de los próximos 10 años van a pasar por el impulso de robots industriales, con sistemas automáticos de trabajo; la biotecnología, la microelectrónica y, la que no podía faltar, la inteligencia artificial. Un 91% de los ciudadanos cree que va a ser la principal innovación de la próxima década

Respecto al uso de robots y los sistemas automáticos de trabajo, el 82,3% considera que en los próximos 10 años el número de estas máquinas automatizadas va a crecer mucho o bastante en las empresas. De hecho, un 55,1% considera que su impacto afectará al empleo, asegurando que dará lugar a un aumento del paro.

Otro de los cambios que los españoles consideran claves en los próximos diez años se vivirá en las nuevas tecnologías del ocio, como los videojuegos, o las del hogar, con robots domésticos. Un 77,8% considera que el área gaming se transformará mucho o bastante en la próxima década. En el caso de las tecnologías del hogar, un 67,4% considera que se van a desarrollar de forma notoria.

Preguntados por el objeto o aparato que marca la época actual, el 49% de los encuestados reconoce que es el teléfono móvil. Un 32,5% dice que el ordenador, pero un 17,6% también señala a la inteligencia artificial, por encima del coche. En tan poco tiempo, ya se está haciendo notar.

Un 12,9% señala el robot o la robótica, un 6,9% habla de Internet y un 6,3% de la televisión. Sólo un 2,4% señala que uno de los símbolos de la época actual serían los electrodomésticos, como la lavadora, la secadora, el frigorífico y el lavavajillas.

