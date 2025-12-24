La OMS, ante un punto de inflexión en 2026: recortes en vacunación, esquinazo a la ciencia en productos con nicotina, enfermedades infecciosas emergentes…

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se acerca a 2026 en un momento decisivo. La combinación de recortes presupuestarios, tensiones políticas, nuevas amenazas infecciosas y debates abiertos sobre cómo regular productos con nicotina plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿seguirá la OMS liderando la salud global desde la evidencia científica o quedará atrapada por inercias políticas y prohibicionistas?

No sería la primera vez que la organización se enfrenta a una encrucijada de este tipo. La historia ofrece un precedente claro.

El espejo del VIH/SIDA: cuando la evidencia obligó a rectificar

Durante los primeros años de la epidemia de VIH/SIDA, la OMS y otros organismos internacionales priorizaron mensajes de abstinencia y fidelidad, influidos por presiones culturales, religiosas y políticas. Estrategias hoy consideradas básicas -como el uso generalizado del preservativo o los programas de intercambio de jeringuillas- fueron durante años minimizadas o directamente rechazadas.

La realidad epidemiológica terminó imponiéndose. La evidencia científica demostró que la reducción de daños salvaba vidas y que ignorarla tenía un coste humano enorme. La OMS rectificó, adoptó un enfoque más pragmático y contribuyó decisivamente a frenar la expansión del virus en muchas regiones del mundo.

Ese giro histórico es clave para entender el debate actual sobre el tabaco y los productos con nicotina: ¿aprender de la experiencia o repetir errores?

Nicotina, prohibicionismo y ciencia incómoda

Hoy, la OMS mantiene una postura muy restrictiva frente a alternativas al tabaco tradicional, como los cigarrillos electrónicos o los productos de calentamiento. El problema no es regular -algo necesario-, sino el riesgo de ignorar datos científicos que apuntan a que no todos los productos implican el mismo nivel de daño.

El dilema es similar al del VIH: una estrategia puramente prohibicionista puede resultar políticamente cómoda, pero sanitariamente ineficaz si aleja a millones de fumadores de opciones menos dañinas.

¿Cuáles son los grandes frentes de la agenda global 2025-2026?

Más allá del debate sobre nicotina, la OMS afronta una tormenta perfecta de desafíos estructurales:

1. Financiación en riesgo: Recortes severos amenazan programas clave de vacunación y salud materna. La anunciada salida de Estados Unidos en enero de 2026 debilita la estabilidad financiera y la gobernanza del organismo.

2. Salud mental y enfermedades no transmisibles: más de 1.000 millones de personas viven con trastornos mentales. Cardiopatías, cáncer, diabetes y demencias siguen siendo la principal causa de muerte global.

3. Enfermedades infecciosas que no desaparecen: persisten amenazas como tuberculosis, malaria o polio. Además, continúan apareciendo nuevos brotes -COVID-19, mpox- obligan a reforzar la vigilancia y a aplicar el Acuerdo de Preparación ante Pandemias.

4. Cobertura universal y desigualdad: las brechas de acceso sanitario siguen marcadas por renta, género y territorio. Por otro lado, los objetivos de Desarrollo Sostenible están lejos de cumplirse.

5. Clima, antibióticos e innovación: el cambio climático agrava enfermedades respiratorias y eventos extremos, la resistencia antimicrobiana avanza como una amenaza silenciosa y la adopción de nuevas tecnologías sanitarias choca, una vez más, con tensiones políticas.

Por todo esto, la OMS se enfrenta a algo más que problemas técnicos: está en juego su credibilidad como árbitro científico global. Si algo enseñó la crisis del VIH/SIDA es que aferrarse a dogmas cuesta vidas. En 2026, la pregunta no es solo qué decisiones tomará la OMS, sino si será capaz de anteponer la evidencia científica a la presión política en un mundo cada vez más polarizado.