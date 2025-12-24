Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Maiqi, joven español viviendo en Vietnam: "Me gasto 225 euros al mes"
Maiqi, joven español viviendo en Vietnam: "Me gasto 225 euros al mes"

Las cifras en alimentación, vivienda y gimnasio son muy inferiores a las que se están pagando en España.

Un turista, en Vietnam.
Un turista, en Vietnam.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en unos 1.093 euros por persona el gasto medio mensual en España, el coste de vida más elevado de la última década. En lo que respecta a la vivienda, el alquiler mensual medio se sitúa en el país en 917 euros, siendo superior en las grandes ciudades e inferior en las zonas rurales: unos 400-600 euros al mes aproximadamente. 

La realidad que vive España en cuanto al desembolso que se tiene que hacer cada mes para gozar de una vivienda, alimentos, transporte, productos básicos, educación y alguna que otra actividad de ocio choca con la que se vive en otros países situados a miles de kilómetros. Maiqui, un español que ha vivido en Vietnam, ha dado buena cuenta de ello en una de sus publicaciones en Tiktok, donde asegura que ha gastado únicamente 225 euros en un mes residiendo en el país asiático. 

"Estoy en una isla de Vietnam así que me he pillado una moto la cual me ha costado 15 euros al mes. También un apartamento que me cuesta, con gastos incluidos, 80 euros al mes. Ya subiré un house tour cuando lo ordene un poco", afirma. 

El gasto en actividades recreativas, deporte y cultura en España, de acuerdo a la última estadística del INE, asciende a 1.692 euros medios de gasto anual por hogar en el país, pero lo que paga Maiqi en Vietnam por un gimnasio de artes marciales está muy lejos de esta cifra: "Me cuesta 30 euros al mes 3 sesiones por semana con un entrenador personal, de clases guiadas, que somos dos y el profe", recalca.

En cuanto a alimentos y bebidas no alcohólicas, de acuerdo a los datos de 2024 que aporta el citado instituto nacional, el gasto medio por cada hogar en España se sitúa en 5.391 euros anuales, representando el 15,8% del presupuesto total. De nuevo, este joven en la nación de Asia pagaba mucho menos. 

"Y la comida, si como fuera es entre uno y 1,5 euros por comida, es decir, unos 3-5 euros al día máximo, pero me gusta cocinarme las cosas así elijo bien qué como y tal, así que me cuesta un poco menos, pero vamos a redondear en unos 100 euros al mes. Así que esto es lo que gasto viviendo un mes en Vietnam", concluye. 

