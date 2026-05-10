Arturo Goicoechea (80), neurólogo: "Nos estamos fragilizando culturalmente; le ponemos demasiados frentes a la salud"

Vivimos en una sociedad absolutamente volcada en el estilo de vida saludable. Las nuevas generaciones han impulsado fenómenos culturales tales como el wellness y el fitness. un reflejo claro de la tremenda importancia que ha cobrado el autocuidado en nuestro día a día.

Sin embargo, preocuparse de sobremanera por tener una vida sana puede llegar a ser una postura contraproducente para las personas. Así lo percibe el experimentado neurólogo Arturo Goicoechea, quien habla al respecto para los micrófonos del Realfooding Podcast (un espacio digital dedicado a la nutrición y el bienestar) para poner un poco de cordura frente a tanta presión estética y médica.

Durante la charla, Goicoechea aborda uno de los grandes enigmas médicos de nuestro tiempo: la fibromialgia. Se trata de un síndrome crónico del sistema nervioso central que provoca dolor musculoesquelético generalizado, fatiga extrema, problemas de sueño y la conocida "niebla mental".

Existen muchísimas teorías en la comunidad científica sobre esta dolorosa condición, pero el neurólogo es tajante y expone una perspectiva diferente. “Yo defiendo la hipótesis de que el organismo está actuando como si hubiera una enfermedad, aunque no la hay”, sostiene el doctor, asemejando su teoría a las enfermedades autoinmunes.

"La medicina exige más rigor y menos culpar al estilo de vida"

Goicoechea apunta a que los hábitos de cada individuo pueden llegar a empeorar un cuadro sintomatológico de una fibromialgia, pero aclara que no debería ser así. “Yo creo que el estilo de vida y todo eso me parece que tiene importancia, pero luego no hay que abusar de esa importancia y utilizarlo para explicarlo todo; tiene que haber más rigor”, señala.

Para terminar, el galeno reflexiona sobre el estado de sobrealerta en el que nos ha sumido la sociedad moderna y la tremenda presión que nos autoimponemos para estar siempre perfectos.

“Estamos fragilizando culturalmente. Le ponemos demasiados frentes de salud y obligarían a una conducta que no todo el mundo acepta”, declara el doctor. Así, recuerda que hay quienes prefieren —y tienen todo el derecho a— vivir con mayor libertad y flexibilidad, restándole dramatismo a las constantes advertencias médicas para, simplemente, disfrutar de la vida.