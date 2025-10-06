Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos en la tolerancia inmunitaria periférica 

La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha elegido a los investigadores , Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi como ganadores del Nobel de Medicina o Fisiología 2025 por sus hallazgos en la tolerancia inmunitaria periférica.

Tal y como indican desde los Premios Nobel en la nota de prensa, esta tolerancia inmunitaria periférica es uno de los grandes hallazgos de control del sistema inmunitario ya que impide que el sistema inmunitario dañe al propio cuerpo y sus órganos.

"Los galardonados identificaron las células T reguladoras, los guardianes del sistema inmunitario, que impiden que las células inmunitarias ataquen nuestro propio cuerpo", explican en la nota de prensa.

"Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves", afirma Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel.

El pasado año, los ganadores fueron Victor Ambros y Gary Ruvkun, quienes fueron reconocidos por sus hallazgos en relación con el microARN y su relación en la regulación genética postranscripcional.

El primero de la gran semana de los Nobel

Con los premios Nobel se reconoce cada año la excelencia intelectual y humana que tiene lugar con la tradicional ronda de ganadores de los centenarios galardones.

El premio en Medicina o Fisiología ha sido el primero en conocerse al que le seguirán en días sucesivos, los de Física, Química, Literatura y de la Paz.

El último tendrá lugar el día 13 y será el de Economía, el único no establecido en su día por el creador de los galardones, el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896), sino por el Banco de Suecia, coincidiendo en 1968 con los 300 años de su fundación.

Los galardones se otorgan y entregan en Estocolmo y en Oslo, en el caso del de la Paz, por decisión del propio Nobel, ya que Noruega formaba parte en su época del Reino de Suecia.

Este premio, que se anunciará el próximo día 10 y el de Literatura, que se dará a conocer un día antes, el 9 de octubre, son los dos que más expectación suelen despertar y los que generan mayor número de especulaciones previas y de supuestas quinielas de favoritos.

El galardón está dotado con 11 millones de coronas suecas (unos 934.243 euros), siguiendo las directrices que el creador del premio, Alfred Nobel, dejó por escrito en 1895, un año antes de su muerte.