PP, Vox y Junts sacan adelante la moción contra el Gobierno, pero sin poder exigir elecciones

El Congreso ha aprobado este jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.

La propuesta ha salido adelante por 177 síes, 164 noes y 6 abstenciones, las del PNV y Coalición Canaria.

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a una moción de los populares en las que pedían que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral.

Horas después, la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

Finalmente, se ha aprobado el texto inicial de la moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre la valoración que hace de la situación de extrema debilidad del Gobierno.

Cuatro puntos que señalan, por ejemplo, "el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura".

El texto también insta al Gobierno a "depurar responsabilidades" en la presunta operación que implica a cargos del Ejecutivo para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al mismo, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez.

En declaraciones a la prensa esta mañana, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que pese a que el texto que se quería introducir en la moción no ha sido incluido, en la votación la Cámara realmente iba a decidir sobre elecciones.

"Todos los españoles saben que cuando los grupos políticos estemos votando, vamos a estar votando que haya una convocatoria electoral", ha afirmado.

Fuentes del PNV han precisado a EFE, sin embargo, que sus votos se han referido exclusivamente a los puntos votados y que en ningún caso aceptan una extrapolación a algo más.

Tras el veto del Congreso, el PP presentó un escrito de reconsideración, que no ha sido atendido, y esta mañana el partido de Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que va a denunciar este asunto en el Tribunal Constitucional.

En un comunicado, los populares han calificado el veto a las enmiendas como "una nueva cacicada" de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y un "cambio de criterio oportunista", ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates.

Junts y PP han seguido insistiendo en que la moción no pedía que se disolvieran las Cortes, sino que instaba al presidente Sánchez a que en el uso de sus facultades lo hiciera.

En la presentación de la moción ayer, Muñoz dijo que lo sucedido "fulmina cualquier principio democrático" ya que se ha "hurtado" a la cámara la posibilidad de votar, algo que se ha hecho porque el Gobierno sabía que iba a perder la votación.

"El día que se amordaza un Parlamento, muere la democracia", afirmó, mientras que el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, también se mostró muy molesto y exigió en la tribuna al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones.

"Este es un Gobierno débil y cada vez más asediado por la corrupción. Por lo tanto, disuelvan estas Cortes y convoquen elecciones, no hay más", aseveró el diputado del partido de Carles Puigdemont.