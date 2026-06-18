El Jincho, acusado de agredir sexualmente a una menor en un hotel de Valencia: la fiscalía pide 13 años

Los raperos David Calvo (conocido como 'El Jincho') y Escol Osiris (Osiris el Enemigo), quienes han sido acusados de un presunto delito de agresión sexual cometido contra una menor de diecisiete años en un hotel de Valencia, se enfrentan a una petición de 13 años de cárcel, que la Fiscalía Provincial ha decidido mantener.

Los hechos se remontan al 4 de noviembre de 2023. Los raperos, que han negado haber conocido que eran menores de edad ni que la víctima tenía discapacidad, se desplazaron hasta Valencia para realizar un concierto. Allí conocieron a la víctima (que sufre una discapacidad del 41%) y a una amiga suya. Ambas habían comprado entradas VIP para el evento, en el que solo podían entrar mayores de edad, lo que les permitió conocer a los artistas.

Según la declaración de la denunciante, cuando terminó el concierto, se dirigió al hotel en el que iban a pasar la noche los raperos (cuya dirección y habitación conocía debido a que se lo dijo Osiris). Cuando llegó al hotel, Osiris supuestamente le obligó a tener relaciones sexuales, le agarró de los brazos y le obligó a consumir cocaína disuelta en una bebida. "Me cogió de los brazos. Le dije varias veces que me dejara en paz y él seguía insistiendo", ha relatado la joven.

Después, la víctima, que actualmente tiene 20 años, se fue hasta la otra habitación, donde se encontraba su amiga con El Jincho y allí, mientras que la otra chica estaba en el baño, el rapero la obligó a tener relaciones sexuales con ella (una felación, concretamente). Al día siguiente de ocurrir los hechos, la joven escribió a Osiris para pedirle ayuda, que la llevase a Madrid y escapase del centro en el que vivía.

A preguntas del tribunal, la víctima ha defendido que no pudo irse del hotel en el momento de los hechos porque el acusado se lo impedía "de palabra". Además, ha defendido que subió a su habitación por ver simplemente qué era lo que quería el artista, no con ninguna intención.

Los artistas se desmarcan de las acusaciones

Sendos raperos, sin embargo, han negado las acusaciones, de las que se han querido desmarcar y han solicitado su libre absolución. Osiris, por ejemplo, ha admitido que subió con la víctima a su habitación y que incluso la llegó a besar, pero ha negado haber tenido sexo con ella.

El Jincho, por su parte, ha reconocido que tuvo relaciones con la amiga y ha asegurado que la víctima llamó a su puerta buscando a la primera. Una vez dentro, según defiende, le ofreció algo de cena porque tenía hambre, fumó en la ventana y después les pidió a las dos que se fueran de allí.

La amiga que estaba presente cuando se cometieron dichas presuntas agresiones ha dejado caer que no recuerda "nada grave", aunque, tras ser advertida de que si mentía incurría en un delito de falso testimonio, ha reconocido que "puede que sea verdad" que viese al rapero de Orcasitas obligar a la víctima a practicarle una felación.

La ginecóloga que atendió a la joven en el hospital dice que no presentaba ninguna lesión genital

La psicóloga que trató a la víctima ha señalado que la joven tiene "estrés postraumático de intensidad alta", que es una chica "infantil" y "totalmente influenciable" y que "no parecía la edad que tenía". Además, ha defendido que, debido a su discapacidad, puede llegar a haber algunos "vacíos e incoherencias", pero que eso no tiene por qué significar que mienta. Por su parte, la ginecóloga que atendió a la joven en el hospital dice que no presentaba ninguna lesión genital o extragenital y que se encontraba "desorientada" y con "la memoria alterada".