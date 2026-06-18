Sánchez mantiene su apoyo a Zapatero: "Su petición de confianza cuenta con el respaldo del PSOE"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este jueves su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero después de que el dirigente socialista compareciera ayer en la Audiencia Nacional por su supuesta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Además, no ha dudado en reconocer que ha estado comunicándose con él estos días y que le ha trasladado su "ánimo personal".

En un encuentro con los medios en Bruselas, Sánchez ha recordado que Zapatero pidió ayer en un comunicado confianza hacia su figura. "Esa confianza y ese respeto a la Justicia cuentan con el respaldo y el apoyo del PSOE", ha dicho. Además, ha dicho que respetar la presunción de inocencia también forma parte del Estado de Derecho. "La de Zapatero y la de otras trabajadoras del PSOE que también están implicadas en esta investigación judicial", ha añadido, en referencia por ejemplo a la actual gerente del partido, Ana María Fuentes.

Por otro lado, ha evitado pronunciarse sobre las posibles medidas cautelares que el juez Peinado podría imponer a su mujer tras la vista del pasado lunes, después de que las acusaciones populares pidieran la retirada del pasaporte. "Estamos a la espera", se ha limitado a decir.

Finalmente, sobre la actividad del Gobierno, Sánchez ha eludido de nuevo la posibilidad de convocar elecciones y ha recordado que lleva 12 leyes aprobadas este año, frente a las 11 en las mismas fechas del año pasado. "Una cosa es lo que dice la opinión publicada y otra la opinión pública, que ve que estamos trabajando para ayudar a la gente", ha dicho.

Igualmente, ha dicho que "va a sudar la camiseta" para poder aprobar los Presupuestos de 2027 y ha apelado a la "responsabilidad" del resto de grupos parlamentarios para sacar adelante unas cuentas que son "coherentes" con las medidas que ha ido aprobando el Ejecutivo.