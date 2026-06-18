Liam Neeson, actor: "Detente un momento y dale las gracias a tu pareja. Un día, cuando levantes la vista del teléfono, ya no estará"

Solemos asumir, erróneamente, que las personas que más queremos siempre estarán ahí. O al menos, que duraran hasta su vejez. Sin embargo, la vida es caprichosa y no siempre respeta los ciclos naturales, llevándose antes de tiempo y sin previo aviso a nuestros seres queridos. Nada dura para siempre. Todo cambia, nada permanece.

Muestra de esta fugacidad es el actor Liam Neeson, quien perdió a su mujer tras un trágico accidente hace unos años. El británico-irlandés tuvo que tomar la difícil decisión de desconectar al amor de su vida, que por aquel entonces tenía 45 años, después de que entrase en estado vegetativo.

"Si alguien entra en estado vegetativo, lo más sensato es desconectarlo. Cuando la vi con todos esos tubos y cosas, ese fue mi pensamiento inmediato", defendió en aquel momento el actor, quien aconseja valorar cada momento con nuestros seres queridos y disfrutar cada día como si fuera el último.

"Detente un momento y agradece a tu pareja. Porque un día, cuando levantes la vista del teléfono, ya no estará. Vive y ama cada día como si fuera el último", señala el intérprete, quien aconseja no desperdiciar el tiempo y disfrutar cada segundo de nuestros seres queridos para que, si algún día nos faltan, no nos arrepintamos ni sintamos que lo desaprovechamos.

Se trata de agradecer cuando se está, no cuando se ha perdido a la persona. De dar las flores cuando estamos vivos, no cuando estamos muertos. De valorar el presente (la única realidad que tenemos a nuestro alcance), no de anhelar el pasado. De expresar el amor cuando la otra persona puede escucharlo, no cuando ya se ha ido. Es decir, de valorar hoy lo que puedes perder mañana.

En resumen, se trata de valorar los años que estamos juntos en vez de añorar los que hemos perdido o no hemos podido tener. Porque cada gesto y cada detalle, por pequeños que sean, cuentan. Y porque hay momentos que pasan desapercibidos, pero que más tarde entendemos el valor que tenían.

Otras frases que pueden servir de inspiración

Además de la célebre cita del actor, existen otros muchos ejemplos que invitan a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y el valor de aprovechar y valorar el presente. A continuación dejamos algunos ejemplos:

Si piensas dejar para después un gusto, un amor o un café, no has entendido lo efímera que es la vida: Joseph 'El consejero'.

El pasado nos limita, pero el futuro nos atemoriza. El único lugar seguro es el presente: Isaac López.

Un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida: Charles Darwin.

Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo: proverbio árabe.

No valoramos el agua hasta que el pozo está seco: Benjamin Franklin.