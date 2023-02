Un ensayo clínico español, entre los 11 más importantes de la medicina

La prestigiosa revista científica Nature ha realizado una selección de los 11 ensayos clínicos más importantes del mundo. Entre ellos se encuentran relevantes temas para el ámbito de la medicina como son los relacionados con tratamientos para el cáncer, el alzhéimer, el párkinson, la edición genética o las vacunas para el covid. Sin embargo, entre ellos ha destacado uno realizado en España centrado en la nutrición, Predimed Plus.

Pero, ¿qué es Predimed Plus? Su objetivo es la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el consumo de una dieta mediterránea pero hipocalórica, unida a la práctica de ejercicio diario y con metas de pérdida de peso controladas por terapia conductual.

En este ensayo que ya se encuentra en fase 3 participan 6.000 personas que han sido reclutadas, desde finales de 2013 y hasta finales de 2016, un total de 23 centros y hospitales de España. Los voluntarios (mujeres de 55 a 70 años y hombres de 60 a 75) tienen sobrepeso y obesidad, además de padecer alguno de los siguientes factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, colesterol HDL (bueno) bajo, triglicéridos alto y glucosa alta.

Predimed Plus se conviertió así en uno de los grandes retos de la investigación en nuestro país y es continuación del estudio Predimed-1, con 7.447 participantes, cuyos resultados demostraron que la dieta mediterránea con aceite de oliva o con frutos secos consigue reducir en un 30% el riesgo de infarto de miocardio, ictus o embolia y que publicó la revista especializada New England Journal of Medicine en febrero de 2013.

¿Cómo funciona el ensayo clínico?

Aunque Predimed Plus se encuentra todavía en curso ya ha sido posible adelantar algunas de las primeras valoraciones en los dos grupos reclutadores de Navarra (700 personas), lugar donde se inició el proceso de selección en septiembre de 2013.

La metodología del ensayo consiste en comparar a dos grupos:

-Grupo control sometido a una dieta mediterránea sin restricción calórica, complementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos, la del estudio Predimed-1.

-Grupo de intervención intensiva con dieta mediterránea con una restricción calórica del 30%. Pero además conlleva actividad física (unos 45 minutos al día) y objetivos de pérdida de peso que incluye terapia conductual.

Un auténtico revulsivo en Estados Unidos

El estudio Predimed ha supuesto un revulsivo en Estados Unidos donde se intentan cambiar los hábitos de una población que abusa de las carnes rojas y procesadas, de la comida basura y de las bebidas azucaradas, lo que incrementa de forma alarmante los índices de obesidad. El patrón de dieta mediterránea es ya una recomendación en las guías alimentarias estadounidenses. Un interés creciente por la dieta mediterránea como estilo de vida que parece no tener la misma repercusión en España.

Y es que en España consumimos carne varias veces por semana, cuando se recomienda un consumo esporádico, en especial de la roja y procesada, y hemos dejado de lado a las legumbres, ricas en fibra. Y en lugar de incrementar el consumo diario de frutas y verduras, nos dejamos llevar por la bollería industrial y los productos de pastelería.