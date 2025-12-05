La extraña sensación de mareo tras un terremoto como el de Fuengirola tiene una explicación científica: un otoneurólogo aclara que es el mismo efecto que sufren los marineros al pisar tierra

Vivimos en una zona relativamente segura en cuanto a lo sísmico. No somos Japón, pero tampoco estamos libres de terremotos de cierta magnitud, sobre todo en el sureste de la Península. Que se lo digan a la localidad malagueña de Fuengirola, epicentro del último seísmo de magnitud 4,2, y que ha afectado a algunas provincias limítrofes. A la sensación de pánico, se une la física, que se asemeja al pisar tierra firme tras un tiempo en barco.

Si vives en la zona habrás sentido el temblor, producido a las 10:37 horas y registrado por el Instituto Geográfico Nacional, e igual te recuerda a cuando has hecho una travesía en barco y pisas tierra, esa sensación de que todo se sigue moviendo. Pues tiene una explicación científica y un otoneurólogo (una subespecialidad de la otorrinolaringología) se encarga de explicarla.

Algunos oyentes que llamaron a la Cadena SER para reportar el hecho, lo han definido como tantos otros que lo han vivido: "Es como si se hubiese movido toda la casa". Afortunadamente, no se ha reportado daño humano y material alguno.

El vaivén tiene una explicación científica

¿Por qué algunas personas siguen mareadas después de un terremoto, incluso cuando las réplicas ya han pasado? Una pregunta recurrente cada vez que se produce un terremoto. Para aclararla, el otoneurólogo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Juan Manuel Espinosa, aporta la explicación más completa hasta ahora en declaraciones a El Independiente de Granada.

Ante todo apela a la calma. Es un fenómeno conocido y estudiado en países con intensa actividad sísmica. Según explica el experto, en Japón lo definieron como "síndrome de mareo posterremoto", y también como "terremoto fantasma", un término que describe la percepción de balanceo que persiste una vez finalizado el temblor.

"Es parecido a la pérdida de equilibrio en estado de embriaguez, pero sin estar bebido"

Seguro que habías pensado en ello: quien más y quien menos lo ha experimentado tras una noche intensa con amigos, algo que será más que común en las cercanas Navidades. Si además eres propenso a sufrir mareos cuando viajas, seguramente lo experimentarás más y con mayor intensidad. También las mujeres son más propensas que los hombres. ¿Cosas del oído interno? Y algo más, como ahora veremos

Espinosa detalla que algunas personas refieren "una sensación de balanceo como la experimentada durante el terremoto", incluso horas después. Los especialistas japoneses también lo llamaron "borrachera del terremoto" porque, según el otoneurólogo, el mareo se asemeja a la "sensación de pérdida de equilibrio en estado de embriaguez, pero sin estar bebido".

La explicación científica

El mareo posterremoto no procede de un único origen. Espinosa explica que se cruzan tres vías sensoriales:

La vista , que detecta movimientos en el entorno.

, que detecta movimientos en el entorno. El oído interno , clave en el equilibrio.

, clave en el equilibrio. Los receptores de articulaciones y ligamentos, los menos conocidos pero esenciales.

Durante un seísmo, estos receptores envían al cerebro señales claras: el suelo se mueve. Al mismo tiempo, la vista observa objetos tambaleándose. Y ahí aparece el problema. En condiciones normales, ni el suelo ni las paredes se mueven. El cerebro interpreta toda esa información como algo incoherente con lo que tiene almacenado en la memoria.

El cerebro necesita tiempo para reajustar los sistemas de equilibrio y volver a sincronizar lo que ven los ojos y sienten las articulaciones, como les pasa a los marineros o cualquier persona que pasa largas temporadas en alta mar.

Lo que sí puedes evitar: una guía y una web que no imaginabas

Al contrario que los japoneses, expertos en saber qué hacer cuando hay terremotos, ya que los sufren habitualmente, con un sistema bien engrasado, los españoles no hemos hecho precisamente un máster en ello. Pero toda prevención es poca, y España cuenta con guías y herramientas muy útiles.

En el primer caso, tienes esta útil infografía de la Red Sísmica Nacional, alojada en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Imagen de la infografía en la web oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Web del Ministerio de Transportes

Pero hay más, donde puedes reportar y participar directamente en el aviso y alertas de seísmos y terremotos. En la misma web del Ministerio, tienes una sección llamada Cuestionario macrosísmico, donde puedes rellenar tu ubicación durante el terremoto, cómo los sentiste, el efecto en objetos y los posibles daños. Los datos recibidos serán analizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Una parte del cuestionario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Imagen web del Ministerio de Transportes

Al margen de todas estas prevenciones y herramientas, quédate con la buena noticia, como subraya el otoneurólogo, de que esos mareos son una reacción normal, estudiada y transitoria. Aunque desconcierte, no es peligrosa y termina desapareciendo una vez que el sistema nervioso se adapta de nuevo a la estabilidad del entorno.