Un epidemiólogo aclara lo que podría ocurrir con el virus de Marburgo en España y señala cómo actuar

Lejana ya la amenaza del coronavirus, aunque sigue presente entre nosotros, España ha amanecido con un nuevo peligro sanitario: las sospechas de contagio del virus de Marburgo por un paciente ingresado en Valencia ha levantado las alertas.

Esta enfermedad, parecida al ébola y tan letal como ella, no tiene a día de hoy tratamiento específico y presenta unos cuadros preocupantes entre los que se contagian. Un reciente brote en Guinea Ecuatorial, de donde proviene el hombre aislado en Valencia, ha causado ya hasta nueve muertes en el país africano, como alertaba la Organización Mundial de la Salud.

Ante la situación, Sanidad ha lanzado un protocolo para saber cómo actuar ante posibles contactos, contagios y tratamientos del virus de Marburgo. No obstante, el epidemiólogo Salvador Peiró ha pedido calma.

En una entrevista con el canal 24 Horas, el doctor en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública ha indicado que se trataría de un posible caso importado y "España está muy preparada para contener los virus de transmisión por contacto". "Es una alerta de salud pública pero no es un problema que deba alertar a la población".

El virus no se transmite en contagiados asintomáticos. Si la persona está bien no hay transmisión Salvador Peiró, epidemiólogo

Peiró ha querido matizar los datos de altísima letalidad que deja este virus y su posible transmisibilidad, que han hecho intervenir a Sanidad emitiendo un protocolo de actuación. "En general los casos ocurren en África y son brotes contenidos. En Europa son brotes importados relativamente fáciles de controlar y sin riesgo para la población más allá de las personas en contacto con el caso sospechoso desde que tiene síntomas, porque no se transmite en asintomáticos". "Si la persona está bien no hay transmisión", ha remarcado.

"Las fiebres hemorrágicas no tienen tratamiento específico, pero hay diferencias importantes caso a caso, porque entre los de Europa hay una mortalidad del 20-25% y en África, donde el tratamiento de soporte no es tan bueno llega al 80-90%. Esa media del 50% por tanto no es del todo exacto", ha proseguido aclarando al Canal 24 Horas.

Sobre su transmisión, Salvador Peiró ha apuntado que solo se produce "por contacto directo con un infectado, salvo las personas que hayan estado en contacto con murciélagos en una cueva, que no es lo habitual aquí". Así, se daría en situaciones de contacto "con heridas, con la piel, a través de fluidos de la persona contagiada siempre que sintomática"...

"En superficies el virus aguanta bastante tiempo, aunque se va bien con lejía o cualquier desinfectante", ha apuntado ante la duda de si podría hallarse algún resto en casas o espacios cerrados.

España está muy preparada para contener los virus de transmisión por contacto Salvador Peiró

En cuanto a la sintomatología, Peiró destaca que "como es un cuadro bastante llamativo y por lo general se busca atención médica inmediata, somos capaces de reconocer, detectar y aislar estos casos". Entre las afecciones más cómunes indica "un cuadro de fiebre inicial con dolor muscular importante, luego empiezan a aparecer manchas en la piel, hemorragias, vómitos...".

"Si no se confirma el positivo levantaremos todos los aislamientos y si se confirma... antes de que se confirme los contactos ya estarán siendo monitorizados y no se les aísla si no tienen síntomas, pero sí se les hace seguimiento, temperatura, etc", finaliza, insistiendo en que "no es un problema" para la sociedad.